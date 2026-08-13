El emotivo gesto de la plantilla del Barça con Bardghji: "Os quiero"

El fútbol queda en un segundo plano cuando llega una noticia como esta. El FC Barcelona confirmó que Roony Bardghji sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que le obligará a afrontar un largo proceso de recuperación. El extremo sueco tuvo que abandonar el entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y, tras las pruebas médicas, se confirmó el peor de los diagnósticos.

Bardghji ya ha pasado por el quirófano y comienza ahora una recuperación que se prevé larga. El tiempo estimado de baja se sitúa entre siete y ocho meses, por lo que el jugador se perderá prácticamente toda la temporada.

Roony Bardghji tras pasar por quirófano / Instagram

Un vestuario que no deja solo a Roony

Más allá del parte médico, una de las imágenes del día refleja el lado más humano de la lesión. Gavi, Pedri, Alejandro Balde y Héctor Fort acudieron a la clínica para visitar a su compañero después de la intervención y transmitirle el apoyo de todo el vestuario.

El propio Bardghji compartió posteriormente la fotografía en sus historias de Instagram. El sueco aparece sonriente desde la cama del hospital junto a sus cuatro compañeros y un mensaje de agradecimiento: "Os quiero, chicos, gracias por venir". Una imagen que evidencia la cercanía del grupo en un momento especialmente duro para el futbolista.

El gesto de sus compañeros cobra todavía más importancia por la dureza de la lesión y por el largo camino que tiene por delante. Bardghji deberá afrontar ahora una recuperación tanto física como mental antes de volver a sentirse futbolista.

La lesión trunca sus planes para este verano

El contratiempo llega además cuando el futuro de Bardghji estaba pendiente de resolver. El Barça y el entorno del jugador trabajaban en la posibilidad de encontrarle un destino que le permitiera disponer de los minutos que necesita para continuar con su progresión.

Roony Bardghji, en un entrenamiento de esta pretemporada / FCB

La operación queda ahora completamente condicionada por la lesión. El extremo sueco había disputado 28 partidos oficiales durante la pasada temporada y buscaba un escenario que le permitiera ganar protagonismo y continuidad.

El fantasma de 2024 vuelve a aparecer

La gravedad del diagnóstico también tiene un componente especialmente doloroso para Bardghji. Es la misma lesión que sufrió en abril de 2024 durante su etapa en el FC Copenhague.

En aquella ocasión, el futbolista tuvo que permanecer cerca de un año alejado de los terrenos de juego. Ahora deberá afrontar un proceso similar, apenas después de haber conseguido dejar atrás aquella lesión y consolidarse como una de las jóvenes apuestas del Barça.

Bardghji tiene por delante meses de trabajo para volver a los terrenos de juego. El apoyo del vestuario será fundamental durante una recuperación que exigirá paciencia y constancia. La fotografía junto a Gavi, Pedri, Balde y Fort resume el sentimiento del grupo: Roony no estará solo durante el largo camino de vuelta.