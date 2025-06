La emotiva felicitación del Barça a Messi

Leo Messi cumple hoy 38 años y el Barça se ha querido sumar a las felicitaciones con varios mensajes en las redes. El más emotivo a través de Instagram con estas palabras: "You gave us your heart. And you'll always have ours. Feliç aniversari @leomessi".

El mensaje incluye también una serie de imágenes con momentos icónicos del '10' con la camiseta del Barça. Entre ellas, el gol de cabeza al United en la final de la Champions o tras la remontada al PSG, donde se subió a la valla junto a la afición. Además de Instagram, el club azulgrana también ha usado su cuenta de Twitter para hacer un guiño a Messi. "¡Feliz cumpleaños, Leo!", ha publicado.

A todo esto, el argentino ha vivido una madrugada de emociones encontradas. El Inter Miami terminó empatando en el Mundial de Clubes un encuentro que iba ganando por dos goles de diferencia. El equipo de Leo Messi ganaba por 2-0, con gol y asistencia de Suárez, pero el Palmeiras empató (2-2) con dos goles en los últimos diez minutos.

El argentino terminó el encuentro con la satisfacción de la clasificación pero con el mal cuerpo del resultado final y sabiendo ya que les espera un enemigo temible como el PSG de Luis Enrique. Leo tendrá que reencontrarse con Lucho y con su exequipo, que viene de proclamarse campeón de la Champions.

Messi se medirá al que fue su equipo tras salir del Barça. Un PSG del que no guarda los mejores recuerdos, como él mismo ha reconocido en varias ocasiones, ya que nunca se sintió tan adaptado como en su etapa en el Barça.