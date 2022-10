La emotiva despedida de la perla de la Masia que se marcha

Jorge Alastuey se ha despedido del FC Barcelona tras entrar al club con 13 años A sus 19, el canterano se marcha al filial del Nápoles

Jorge Alastuey deja el FC Barcelona y ha querido mostrar su agradecimiento al conjunto azulgrana a través de un comunicado en sus redes sociales. El hasta ahora jugador del Juvenil A, que había fichado por el club azulgrana con tan solo 13 años, se marcha ahora con 19 al filial del Nápoles, donde espera seguir su progresión.

Alastuey, en su escrito, ha asegurado que "ha sido una etapa muy feliz que me ha hecho crecer y madurar muchísimo y sobre todo me ha permitido iniciar mi sueño de ser futbolista profesional". El futbolista había ido escalando en las categorías inferiores del Barça hasta ganar la temporada pasada la Copa de Campeones con el Juvenil A. Ahora probará una nueva aventura lejos del calor de Barcelona.

Este es el comunicado completo:

"Después de seis temporadas vistiendo de blaugrana tengo que decir adiós al FC Barcelona. Cuando llegué a La Masia con 13 años nunca imaginé que viviría tantísimas experiencias y momentos únicos. Ha sido una etapa muy feliz que me ha hecho crecer y madurar muchísimo y sobre todo me ha permitido iniciar mi sueño de ser futbolista profesional.

Me quedo con todo lo bonito que me ha dado este club y también con los momentos difíciles por los que he pasado. Todos ellos me han hecho sacar lo mejor de mí, tanto dentro como fuera del campo.

Solo me queda agradecer a aquellas personas que sí confiaron en mí y me han ayudado durante este camino. A los cuerpos técnicos que he tenido, por enseñarme tanto y hacerme mejor futbolista, a todo el personal del club que siempre me han cuidado y ayudado, a todas las personas que forman parte de La Masia donde me he sentido como en casa desde el primer día, y por supuesto a los compañeros con los que he creado grandes amistades y recuerdos que nunca olvidaré.

Mi sueño continúa lejos de aquí pero siempre guardaré en mi corazón una gran parte de Barcelona y su gente. Gracias Barça."