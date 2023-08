La emotiva despedida de Dembélé en redes sociales : "Ha sido un orgullo y un honor..."

El francés se ha despedido del Barça a través de su cuenta de Instagram Ousmane Dembélé ha agradecido el apoyo de quienes le han acompañado en estos 6 años en el Camp Nou

Ousmane Dembélé ha puesto punto y final a su periplo como jugador del Barça, poniendo rumbo a Francia para recalar en el PSG, equipo que está viviendo un verano 'movido' por la incerteza en el futuro de sus principales estrellas. Dembélé ha querido despedirse de los culés en redes sociales, agradeciendo el apoyo y poniendo punto final a una etapa.

"Como ya sabéis la mayoría de vosotros, he decidido empezar un nuevo reto. Pero no quería irme sin antes agradecer a toda la gente de Barcelona que me apoyó durante todos estos años: compañeros, entrenadores, trabajadores del Club y directivos. " ha expresado el francés en su cuenta de Instagram

Dembélé ha agradecido la oportunidad de formar parte de un club como el Barça: "He crecido como futbolista y como persona y ha sido un orgullo y un honor vestir la camiseta ‘blaugrana’. Sin duda, me llevo muchos recuerdos que siempre estarán en mi corazón."

La salida del galo del Camp Nou no ha sido fácil. Dembélé comunicó en pretemporada a Xavi su intención de abandonar el club, pero las diferencias entre Barça y jugador en términos contractuales y de cláusulas han hecho retrasar todo el proceso. Ahora, todo ha acabado, y el Parque de Los Príncipes es su nuevo hogar.

El coste del traspaso ha sido de 50,4 millones de euros, pero aún falta por ver qué cantidad va destinada a jugador y qué montante percibirá el Barça por la venta.