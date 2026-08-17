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La emotiva carta de despedida de Jofre Torrents al Barça: "Ha sido un orgullo inmenso defender este escudo"

El canterano blaugrana ha publicado un mensaje en sus redes sociales después de hacerse oficial su traspaso al Ajax tras nueve temporadas en el club

Jofre Torrents con la camiseta del Ajax

Jofre Torrents con la camiseta del Ajax / Ajax

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Sergi Pérez Estévez

Sergi Pérez Estévez

Jofre Torrents ya se ha despedido del FC Barcelona. Momentos después de hacerse oficial su traspaso al Ajax, el lateral ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales para cerrar una etapa de nueve temporadas en el club azulgrana.

Gracias, Barça”, ha escrito Jofre antes de dirigirse directamente a los aficionados culers. El canterano ha querido agradecer a entrenadores, compañeros y trabajadores del club todo lo vivido durante su formación y ha destacado el crecimiento experimentado tanto a nivel profesional como personal.

Me voy con el corazón lleno de recuerdos, amistades y momentos que me acompañarán siempre”, ha explicado el futbolista, que abandona el Barça con 18 años para afrontar su primera aventura lejos de La Masia.

Un adiós con la puerta abierta

Jofre también ha puesto en valor el significado de haber vestido la camiseta azulgrana durante tantos años. “Ha sido un orgullo inmenso defender este escudo y poder decir que el Barça ha sido y continuará siendo siempre mi casa”, ha asegurado.

El mensaje supone su despedida pública después de que el Barça y el Ajax hayan alcanzado un acuerdo para su traspaso. El club neerlandés se queda con el 50% de los derechos del futbolista por unos cinco millones de euros, mientras la entidad blaugrana conserva la mitad restante y un control sobre una futura operación.

Jofre pone así punto final a una etapa que comenzó hace nueve años en las categorías inferiores del Barça. El lateral fue una de las jóvenes apuestas que convencieron a Hansi Flick durante la temporada pasada, que lo alineó en cuatro encuentros con el primer equipo.

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Ahora inicia un nuevo capítulo en Ámsterdam, pero se marcha dejando claro que su vínculo con el Barça no termina del todo. “Gracias por todo. Visca el Barça, hoy y siempre”, concluyó.

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