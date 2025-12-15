El emocionante reencuentro entre Bojan Krkic y Olga Pinart en La Marató

La Marató de 3Cat, este año dedicada a la lucha contra el cáncer, dejó uno de esos momentos que explican por sí solos el sentido solidario del programa. Un reencuentro cargado de emoción, memoria y simbolismo entre Bojan Krkic y Olga Pinart, muchos años después de que sus caminos se cruzaran por primera vez en un hospital.

Olga tenía solo diez años cuando estaba ingresada por un cáncer. En aquellos días difíciles, el entonces jugador del FC Barcelona fue a visitarla al hospital. Un gesto que quedó grabado para siempre en la memoria de la niña. “Salía de la UCI, hacía uno o dos días que había tenido una complicación, una septicemia”, recordó Olga en plató. “Estaba soñando, estaba en las nubes… con Bojan. Recuerdo que olía muy bien”, explicó, arrancando sonrisas y emoción a partes iguales.

Entonces, el presentador Ramon Pellicer interrumpió el relato con complicidad: “Pues no sueñes tanto, que tenemos una sorpresa para ti”. Y la sorpresa apareció en directo. Bojan Krkic entró en el plató. “No me esperaba esto”, acertó a decir Olga, visiblemente feliz, mientras se abrazaban tras tantos años sin verse.

Bojan tampoco ocultó la emoción: “Estoy nervioso yo también y muy emocionado. Para nosotros estas situaciones son muy inspiradoras, muy importantes. Te das cuenta de lo que puedes llegar a significar para alguien y estoy muy feliz de volver a verla”. El exdelantero recordó además que “el club, una vez al año y por estas fechas, organiza visitas a hospitales, y va en la línea de los valores que transmite el Barça”.

El reencuentro tuvo también un gesto simbólico final. Para renovar aquella fotografía que se hicieron cuando Olga era una niña, ambos posaron de nuevo, esta vez en el plató de La Marató. Bojan, además, le regaló una pulsera solidaria del Barça, cerrando el círculo de una historia que resume a la perfección el poder de los pequeños gestos y la memoria imborrable que dejan

¿Cómo hacer tu donativo a La Marató?

Cómo hacer tu donativo a LaMarató de 3Cat, dedicada al cáncer / 3cat

