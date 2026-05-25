El emocionante momento de Gavi al conocer que iba al Mundial

Fue el momento por el que ha luchado durante todo el año tras superar una complicada lesión de rodilla. Gavi se emocionó cuando conoció que estaba dentro de la lista de convocados para participar en el Mundial. El canterano blaugrana se abrazó de forma muy efusiva con los fisioterapeutas que le han ayudado en este proceso de recuperación, que le ha permitido tener minutos en el final de temporada para que el seleccionador, Luis de la Fuente, le tuviera en cuenta.

Gavi siempre ha sido un jugador muy importante en el grupo a pesar de sus dos graves lesiones de rodilla. Y Luis de la Fuente ha querido contar con él por su carácter competitivo. Gavi se lo ha trabajado y es muy probable que pueda tener minutos durante la competición ya que se trata de un futbolista con gran intensidad.

El centrocampista blaugrana regresó a los terrenos de juego el pasado 15 de marzo y sus compañeros y el cuerpo técnico, comandado por Hansi Flick, le han ayudado para que cumpliera el sueño de ir al Mundial. Gavi solo ha disputado 13 partidos oficiales este curso, con poco más de 700 minutos jugados. Una carrera para poder estar plenamente recuperado y ser un futbolista de total garantía de cara al Mundial.

De hecho, Gavi se ha seguido ejercitando en la ciudad deportiva del Barça para estar al cien por cien para la cita mundialista. El blaugrana está muy bien físicamente y listo para jugar 90 minutos como ha ido demostrando estas últimas semanas.

En el Barça hay muchísima alegría por el éxito de Gavi y sus compañeros le han felicitado. Su esfuerzo ha valido la pena.