Emocionante despedida de Sergi Roberto del Barça

Se acaba un ciclo. Una maravillosa historia de un futbolista que ha realizado toda su carrera deportiva en el Barça. Sergi Roberto se ha despedido del club blaugrana entre lágrimas y confirmando que seguirá jugando al fútbol de forma profesional. El jugador estuvo acompañado de toda la plantilla, de la directiva y de excompañeros como Piqué, Puyol o Xavi Hernández, que regresó a un acto del Barça. Sergi Roberto acabó llorando recordando toda su vida en blaugrana: "He tenido la suerte de vivir un sueño. De vestir esta camiseta. Los mejores años de mi vida los pasé en La Masia y estoy muy agradecido a este club por todo lo que me ha dado. Me hubiese gustado despedirme de la afición en el campo, pero no ha podido ser y quiero agradecerles todo porque con su exigencia me han hecho ser mejor".

Sergi Roberto, que se emocionó en su parlamento, recordó su paso por el Barça desde cuando llegó al club hasta el final: "Me acuerdo especialmente del debut con el primer equipo con Pep Guardiola, pero también del ascenso con el filial. Siempre he sido del Barça y acabar luciendo el brazalete de capitán es un orgullo y un sueño que no podía imaginar. Son 373 partidos y 25 títulos en todos estos años. Y quiero agradecer a los compañeros, a todos los entrenadores, directivas y trabajadores del club porque sin ellos nada hubiese sido posible".

El ya exjugador blaugrana recordó especialmente el gol que marcó ante el PSG y que significó una remontada histórica en la Champions: "Es un gol que recordare siempre por lo que ha significado para los barcelonistas. Es uno de los momentos más increíbles que he vivido en un campo y entre los aficionados. Tuve la suerte de estar ahí y se convirtió en una noche mágica. La afición siempre va a recordar ese gol y todo lo que significó ese partido".

Sergi Roberto sí que dejó claro que deja el Barça pero que va a seguir jugando en los próximos años: "Me voy feliz y agradecido porque lo he dado todo en el club de mi vida. Ahora comenzaremos una nueva etapa en otro equipo y en otra ciudad, pero seguro que algún día volveremos a encontrarnos en el futuro".

De hecho, el capitán quiso recalcar el papel de La Masia para la entidad y dio un claro consejo a los jóvenes que se están formando como blaugranas: "La Masia es el corazón del club. Tenemos a jugadores increíbles y deben tener paciencia. Siempre hablábamos con mis padres de que en el Barça te tienen que echar, no te tienes que ir. Si los jóvenes tienen ganas de cumplir su sueño, que trabajen y aprieten porque están en el club más grande del mundo y seguro que acabarán teniendo alguna oportunidad. Vale la pena hacer este esfuerzo para quedarse aquí".