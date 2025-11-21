La emoción de Flick por volver al Spotify Camp Nou: "Una sensación increíble"

Frío seco en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Apenas daba para ver el rostro a los futbolistas, que salieron al Campo Tito Vilanova con la cara cubierta y con la necesidad de calentar rápido el cuerpo. Apenas alcanzaba el mercurio los 8-9 grados. Y había algunas incógnitas. Si Lamine y Raphinha continuaban con las buenas sensaciones y definitivamente estaban dentro para el duelo ante el Athletic. Qué canteranos iban a seguir en dinámica con el primer equipo. Si iba a aparecer Pedri o no. Y Rashford, claro.

Hansi Flick, que terminó muy contento con la segunda mitad del equipo en Balaídos antes del parón, quiere dar el paso definitivo. Ya avisó que al equipo había que calibrarlo cuando fueran regresando los lesionados. Y ese momento está acercándose. El canario no estará en la lista para el reestreno del Spotify Camp Nou, pero sí podría tener algunos minutos en Londres ante el Chelsea. Veremos.

AMBIENTE, QUIZÁS, DEMASIADO FESTIVO

Aparecía Hansi por la sala de prensa con semblante alegre. Expectante, como decíamos, para ese ansiado momento de volver a casa. Al césped del estadio. Y sentir el calor de los barcelonistas. Serán 45.000.

Seguramente, el ambiente festivo y más propio de un Trofeu Joan Gamper que se respirará en la previa y demás no sea lo que más le convenza para la concentración de su equipo, pero entiende que forma parte del guion y de un momento tan histórico.

Acerca de este regreso, Flick hizo el siguiente analisis antes una abarrotada sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper: "Preferimos jugar en el Camp Nou, cuando hicimos el entrenamiento y salimos por la escalera, sentí una sensación increíble. Es un estadio de fútbol y nos gusta mucho. Nos puede dar un empujón durante el partido, en Montjuïc también lo hicieron. Estoy feliz de tener una buena conexión con la afición".

DISCURSO SOBRE LA CERCANÍA CON EL MADRID

Más a nivel deportivo, el técnico de Heidelberg hizo alusión a la situación en la tabla tras el último pinchazo del Madrid y al hecho de poder dormir líderes si el Barça supera al Athletic en casa. "Hay que ir partido a partido. Queda mucho para el final de mayo, no tenemos dudas de cómo queremos jugar y conseguir nuestros objetivos. Sabemos que el Madrid es un gran rival, también hay el Villarreal, Atlético... son fantásticos. Nos tenemos que mirar a nosotros y dar lo mejor en los partidos. Por esto nos apoya nuestra afición".

Hansi Flick, junto a Lamine Yamal / Alejandro Garcia / EFE

En la línea de no entrar en excesos de relajación ante el cuadro rojiblanco por todo el clima festivo que habrá, Hansi avisa: "Todos estamos encantados de volver al estadio, el rival es un buen equipo que esta temporada ha entrado en la Champions, tienen calidad y hay una oportunidad para medir hasta donde podemos llegar".

SIN PEDRI NI DE JONG

No podrá contar Flick con dos pilares como Pedri y De Jong. ¿Ha decidido cómo suplirá estas bajas? "Sabemos como lo queremos sustituir, mañana lo veréis, Frenkie es como Pedri, jugadores muy buenos para el equipo y nos dan confianza con la pelota. Lo gestionaremos bien".

Respecto a al figura del canario, quiso ser cauto: "No sé exactamente cuando volverá. Vamos paso a paso. No lo queremos presionar, no sería bueno hacerlo. Evoluciona bien. Estamos contentos, volverá antes, no sé si contra el Chelsea o el siguiente el partido".

INCÓGNITA SOBRE EL SAQUE DE HONOR

Cuestionado Flick sobre si sabía quien iba a hacer el saque de honor y si podía dar alguna pista, se produjo uno de los momentos cómicos de la rueda de prensa. "No sé, esta pregunta... no tengo ni idea. Quizá Gabriel (el jefe de prensa) lo sabrá, os lo dirá después (risas)". La alusión al responsable de comunicación del club le obligó a responder: "Aún no se ha decidido, mañana lo veremos...".

Lógicamente, la entidad azulgrana ya tiene atado quién tendrá el tremendo honor de protagonizar un momento así en un día tan histórico. Pero la idea es mantener el interrogante hasta el final para que los culés se lleven una gran sorpresa.