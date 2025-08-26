Emmanuel Petit advierte a Lamine Yamal: "A veces se percibe un punto de arrogancia"

El exjugador del FC Barcelona y del Arsenal Emmanuel Petit se ha mantenido en la primera línea del Planeta Fútbol tras su retirada por sus declaraciones. El que fuera campeón del mundo con Francia en 1998 suele generar debate por sus opiniones, y en esta ocasión no ha sido diferente cuando se ha referido a Lamine Yamal y Kylian Mbappé, las estrellas de Barça y Real Madrid.

Petit atendió a los compañeros de 'As' que le preguntaron por los éxitos del PSG tras la salida de Kylian Mbappé y la adaptación del crack parisino al Real Madrid. "Él sabe que debe hacer algo más grande que el año pasado. Fue al Madrid con un objetivo: ganar la Champions y el Balón de Oro. Y el PSG lo ganó en su lugar. Las expectativas son altísimas, y además esta es la temporada previa al Mundial. La presión será enorme, tanto en el Madrid como en la selección francesa", anticipa.

Cuesta arriba para Mbappé

Emmanuel recuerda que en el curso 2024/25, el principal beneficiado de la salida de Mbappé fue el PSG. "Todos en el PSG (la directiva, la afición) decían que, desde que él se marchó, por fin tenían un verdadero equipo, con alma. Todos jugaban los unos para los otros y no había futbolistas egoístas en el campo. Y recientemente parece que quedó demostrado que hicieron bien en cerrarle la puerta a Kylian, que además él mismo quería irse a Madrid". De momento, su inicio de campaña está siendo positivo, goleando y siendo decisivo.

Admite que Mbappé llegó al Santiago Bernabéu en una temporada de transición tras la salida de Kroos y el ocaso de Modric y que el Madrid sufrió una plaga de lesiones y que en el aspecto individual "Kylian tuvo una buena campaña y marcó muchos goles", pero al mismo tiempo Carlo Ancelotti tuvo que lidiar con "los choques de ego entre Rodrygo, Vinicius, Bellingham y Mbappé, lo cual tampoco ayudó". Petit considera que "toda la atención recayó en" el delantero parisino y se optó "por el camino fácil, diciendo que los problemas del Madrid eran por él... Pero ahora, la presión sobre él es aún mayor que la temporada pasada", concluye.

Petit también tiene para Lamine Yamal

Pero el ex jugador del Mónaco, del Arsenal, del Barça y del Chelsea no atizó únicamente a la estrella del Real Madrid. También le leyó la cartilla a Lamine Yamal, aunque en ningún momento cuestiona el talento de la joven estrella azulgrana.

De hecho, su primera reflexión sobre el delantero de Rocafonda, es un elogio mayúsculo. "Me recuerda a Messi en la banda derecha", dice sobre Lamine. "Cada vez que toca el balón se ve que genera peligro. Suele atraer a dos o incluso tres rivales hacia su zona, lo que abre espacios para sus compañeros. Por eso el Barça es tan peligroso".

Destaca la capacidad de desequilibrio que genera junto a Raphinha y el centro del campo. "A su edad, es un fenómeno. Si mantiene este nivel, ganará el Balón de Oro. Y él sabe que tiene que repetirlo, tanto en el Barça como en la selección española. El Mundial llega al final de la temporada, otro gran objetivo para él".

La mentalidad del talento de Rocafonda

Sin embargo, Petit también advierte a Lamine de cara al futuro: "Para consolidarse de verdad, necesita ganar la Champions. Sus cualidades —técnica, visión, potencia, inteligencia en los movimientos— son únicas. Lo único que debe mejorar es la mentalidad".

El exinternacional francés recuerda que en estos momentos todo va de cara para Lamine pero que cuando lleguen los malos momentos "habrá muchos esperando para derribarlo" y será entonces cuando "veremos cómo reacciona".

En este sentido, compara al delantero del Barça con Mbappé: "durante años todo fueron luces verdes, y de repente todo se vino abajo y no fue el mismo sobre el campo". Y llega el 'palo' para Lamine: "Yamal debe tener cuidado con su comunicación y con la gestión de sus redes sociales. A veces se percibe un punto de arrogancia".

Emmanuel Petit considera que los grandes futbolistas solían ser bastante tímidos. "Algunos fueron arrogantes, sí, pero lo respaldaban con su juego. El problema aparece cuando los resultados no acompañan". En el caso de Lamine, "sigue siendo muy joven y su brillantez se debe en parte al talento puro; la madurez llegará. El jugador que está en el campo debería ayudarle a crecer también fuera de él", sentencia.