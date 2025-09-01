Emilio Bernad refuerza la portería del Barça Atlètic

FC Barcelona ha informado que ha llegado a un acuerdo con el jugador Emilio Bernad para su incorporación al Barça Atlètic. El guardameta castellonense llega libre después de rescindir contrato con el CD Teruel y de haber estado las dos últimas temporadas en Segunda División con el Racing Ferrol. Bernad firma por una temporada, hasta el 30 de junio de 2026.

El nuevo portero azulgrana empezará a entrenar con sus nuevos compañeros el próximo miércoles, con el equipo preparando el estreno de la Liga del próximo domingo contra la UE Porreres (12 horas) en casa.

Experiencia bajo palos

Bernad, nacido el 22 de septiembre de 1999 en la Vall d´Uixó (Castellón), se formó en las categorías inferiores de la UD Vall d´Uixó, del Castellón y, mayoritariamente, del Valencia. Tras tres temporadas en el filial valencianista, fue traspasado al CE Sabadell la temporada 2021/22. El curso siguiente regresó al Valencia Mestalla, y en verano de 2023 firmó por el Racing Ferrol. Este verano había firmado por el CD Teruel, pero finalmente defenderá la portería del Barça Atlètic.

"El nuevo guardameta azulgrana cuenta con experiencia contrastada en varias categorías. Ha disputado un total de 28 partidos en Primera Federación, 33 partidos en Segunda Federación y otros 25 en la antigua Segunda B. Además, también cuenta con un partido en Copa del Rey, otro en Segunda División A y tres partidos de UEFA Youth League", ha detallado el Barça en su comunicado.

Bernad aportará experiencia y seguridad bajo palos a un filial azulgrana muy joven, compartiendo portería con Kochen, Eder Aller y Eldar, además del resto de porteros juveniles.