Emiliano Raggi, periodista argentino, se reafirma: "Sería raro que los hermanos de Julián Álvarez vayan a Barcelona a buscar casa por otra cosa que no sea un fichaje"

El interés del FC Barcelona por Julián Álvarez es real y cada vez más concreto. Las últimas informaciones indican que el club blaugrana ya habría dado los primeros pasos para sondear al Atlético de Madrid y explorar la posibilidad de fichar a la 'Araña' este verano.

En medio de este rumor que ilusiona a la afición culé, el periodista argentino Emiliano Raggi (TNT Sports) soltó una bomba: los hermanos de Julián Álvarez, Agustín y Rafael, habrían estado en Barcelona buscando vivienda de cara a un posible traspaso.

Aunque el agente del jugador lo desmintió horas después de forma tajante ("son 1000% mentiras"), Raggi se reafirmó este lunes en el programa 'La Posesión 3x32' de SPORT, presentado por David Bernabeu.

"Están buscando en Castelldefels y Les Corts"

"Cuando di la noticia, ya sabía que se iba a desmentir. Julián en rueda de prensa tampoco va a admitir que habló con Flick. Mi información viene de un amigo de toda la vida; a través de él, otro contacto que maneja inmobiliarias me confirmó que estuvo enseñando casas a los hermanos y a otros familiares de Julián. Sería raro que vayan a buscar una casa por otra cosa que no sea un fichaje". Raggi fue aún más concreto con las zonas visitadas: Castelldefels y Les Corts (junto al Spotify Camp Nou).

Julian Alvarez of Atletico de Madrid in action during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on April 14, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 14/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Esta primicia encaja con otras informaciones que llegan desde Argentina, donde varios medios y fuentes cercanas al jugador dan por muy avanzado el asunto. "En Argentina se cree que llegará al Barça", aseguró Raggi. "Yo trabajé cubriendo River Plate, conocemos bien a Julián. Amigos míos que se llevan con su agente me confirman que es muy probable que se haga. Se hará lo más rápido posible, como una bomba de inicio de mercado". Incluso se mojó con un porcentaje: "Le doy un 65% de probabilidades de que se concrete".

Por su parte, David Bernabeu aportó un dato significativo desde las esferas del club: "Si preguntas al Barça sobre si el futbolista ha hablado con Flick y sobre la noticia de que los familiares están buscando casa, el Barça no lo niega".

Flick tutela la evolución de Lamine Yamal / Quique García / EFE

Todo apunta a que Julián Álvarez quiere vestir de blaugrana y que el Barça lo ve como la guinda perfecta para el proyecto de Hansi Flick, junto a la generación dorada que lidera Lamine Yamal. El técnico alemán prioriza calidad por encima de cantidad, y en su lista de deseos aparecen nombres como el de Alessandro Bastoni y, especialmente, el de la 'Araña'.

Ahora la pelota está en el tejado del Atlético de Madrid, que tendrá que decidir si se sienta a negociar o intenta retener a toda costa a su delantero estrella, cuyo contrato se extiende hasta 2030. El mercado de verano promete ser largo y movido.