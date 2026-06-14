Eman Kospo: "Fue duro salir del Barça, pero la Fiorentina me ofrecía un proyecto en el primer equipo"

Era uno de los mejores proyectos de central se cocían en La Masia. Clave en la Youth League ganada por el juvenil del Barça la temporada 2024/25, el defensa nacido en suiza y con raíces bosnias (ha debutado este curso con la absoluta del combinado balcánico) decidió salir del club barcelonista el pasado verano.

Eman Kospo, jugador de la Fiorentina / X

Con buena salida de balón, con un físico portentoso (1,89 metros) y con una evolución esperanzadora, fue un movimiento, visto desde fuera, difícil de entender. El club azulgrana percibió alrededor de 400.000 euros y se guardó un porcentaje de futura venta del jugador.

Oferta de la Fiore

Eman hizo las maletas y se marchó a Florencia. La Fiorentina le ofreció un contrato largo y tener ficha del primer equipo. Su primer año en Italia no ha sido sencillo. El club viola ha pasado por una importante crisis deportiva y ha coqueteado con el descenso y eso ha dificultado que el suizobosnio haya disfrutado de minutos con la primera plantilla. Sí ha sido importante para el equipo primavera (el filial), con el que se ha proclamado campeón de Italia.

Eman, enamorado de Barcelona, pasa unos días de vacaciones en la Ciudad Condal y nos atiende en el Restaurante Gaudim.

Eman posa para SPORT en el Restaurante Gaudim / Dani Barbeito

¿Cómo ha sido esta experiencia en Italia, este primer año? ¿Cómo te has sentido?

Muy bien. Una nueva lengua, todo nuevo, primera vez que estoy solo en una casa. Creo que este año era muy importante para mí como jugador a nivel profesional. Es una liga muy fuerte, muy heavy, porque aquí hay mucho más juego con la pelota, pero en Italia es físicamente muchísimo más intenso. No tuve problemas de ningún tipo, solo soy joven, tengo que tener paciencia, y eso es normal. Tenía 18, 19 años, soy central, era el más joven del equipo. Lo entiendo, pero espero poder jugar este año que viene.

Has estado en dinámica siempre con el primer equipo entrenando, jugando partidos amistosos y con el Primavera compitiendo, ¿no?

No siempre, pero a veces cuando les decía que necesitaba minutos, estaba con ellos, jugaba un poco. También hay una liga muy fuerte en el Primavera y al final la ganamos, fue muy duro.

Habéis ganado contra Milan, Inter… los filiales de los equipos de la Serie A, ¿no?

Sí, todos los equipos que están también en la Serie A. La final fue muy bien. Había unas 3.000 personas en el estadio, increíble. Al final ganamos 2-1 contra un equipo que tenía los mismos puntos que nosotros en la liga, creo que eran 68. El partido fue muy duro, muy duro, pero al final lo hicimos.

Eman posa para SPORT en el Restaurante Gaudim / Dani Barbeito

Y ahora, con la mirada puesta en la próxima temporada, focalizado y con ganas de asentarte en el primer equipo, ¿cómo te ves? ¿Te ves preparado para el reto de jugar en Serie A?

Sí. Cuando fiché por la Fiore ya tenía en la cabeza que soy fuerte y que estoy listo. Sé que esta Liga es difícil para un joven. Pero ahí puedes ver muy bien si estás preparado. Es increíble. Cuando vas a jugar contra el Milan o el Inter en San Siro, con 80.000 personas… es increíble. Espero poder jugar este año que viene y veremos qué pasa.

Ha sido también un año importante porque te has estrenado con la selección absoluta de Bosnia. ¿Cómo fue la elección, el debut y casi llegar al Mundial?

Tomé la decisión en septiembre. El partido fue contra San Marino, creo que era el cuarto partido de calificación para el Mundial. A los 20 minutos les sacaron la tarjeta roja a ellos y en la cabeza pensé: "Hoy es mi día." Después creo que íbamos 4-0 o 5-0 y el entrenador me dijo que fuera a calentar. Dos minutos después me llamó, y nada, jugué unos 15 o 16 minutos e hice un asistencia. Fue un debut perfecto, pude participar muchísimo.

Y te quedaste a las puertas de ir al Mundial…

Sí, tuve una lesión y no llegué. Pero es así, el fútbol es así. Para mí ahora lo más importante es estar aquí más tranquilo, recuperarme bien, porque en dos años tenemos la Eurocopa y las eliminatorias empiezan en seis meses. Ya tendré tiempo de jugar Mundiales.

Eman posa para SPORT en el Restaurante Gaudim / Dani Barbeito

Hablando un poco del Barça, has vuelto a Barcelona, una ciudad que te encanta, donde estuviste muy bien dos años y aprendiste español. ¿Cómo fue la decisión de irte del Barça el año pasado?

Fue muy duro. Creo que es la cosa más dura que he hecho hasta hoy, porque cuando juegas en un club con esta historia no quieres salir. Para mí fue un momento en el que pensé mucho, porque también había un contrato de un primer equipo en Serie A y yo sentía que tenía que dar el siguiente paso. Hablé con el Barça, hablé con el otro club y al final tomé la decisión de irme a ese otro nivel. Tuve dos años increíbles en el Barça. Gracias, gracias por todo, porque además ganamos todo ese último año con el Juvenil y fue fenomenal. Fue durísimo, porque como he dicho, no quieres salir de un club con esa historia. Pero no sabes qué va a pasar en el futuro. Siempre le estaré agradecido al Barcelona por todo lo que hicieron por mí.

Vivisteis un año histórico: ganasteis la Youth League, el triplete, la Copa del Rey… Un equipo muy bien compensado. ¿Cómo fue esa Youth League? ¿Qué recuerdos te trae?

Es la competición más fuerte que hay para los juveniles. Vi que la última vez que el Barça la ganó fue en 2015. Tuvimos un equipazo, también con Juliano Belletti como entrenador, muy bueno. Lo más importante para mí siempre fue la UEFA Youth League, pero si primero ganas la Liga y después la Copa del Rey, tienes más ganas y quieres ganarla también. Cuando ganamos contra el Stuttgart 2-1, para mí ese fue el partido más duro que hice con el Barça en la Youth League, porque era un equipo físicamente fortísimo. Después en Suiza, en mi casa, ganamos contra el AZ Alkmaar 1-0, que también fue un partido difícil. Y luego vino el Trabzonspor, un equipo al que no esperabas en la final, pero si miras a quién habían ganado: a la Juventus, la Atalanta, el Inter, el Salzburgo… equipos muy fuertes. Al final ganarles 4-1 fue brutal. Ese sentimiento fue el más grande que he vivido hasta hoy, porque es la Champions League de los juveniles.

De los jugadores del aquel equipo, ¿hay alguno en concreto del que dijeras que lo tiene todo para triunfar en el Barça?

Como ya hemos visto este año, Xavi Espart ha hecho algunos partidos. Casi todos los jugadores eran fuertes. Creo que todos los que jugaron en la Youth League merecen jugar en el Barça, en el primer equipo. Lo sé, no es posible que todos suban, pero de los que yo vi también en el Barça B, Xavi Espart lo hizo bien, Brian Fariñas también, fue nuestro seis e hizo un año increíble. Esos jugadores, para mí, pueden jugar en el primer equipo. Pero depende del club y del jugador; esa es una decisión del club, no mía. Todos los que estaban ahí son fuertes.

Tú dices que en ese momento, al acabar la temporada, necesitas dar un paso más, algo que te ofrece la Fiorentina. ¿Es un poco frustrante ver lo complicado que es llegar al primer equipo del Barça?

Sí, mucho. Cuando hicimos ese año histórico, yo pensaba que podría hacer la temporada con el primer equipo. Estaba esperando eso, y cuando me llamaron, creo que fue el director, me dijeron que haría la pretemporada con el Barça B. Me frustré un poco porque entiendo que es uno de los clubes más fuertes del mundo, pero después de ese año y del apoyo que me habían dado, yo pensaba que iba a hacer la pretemporada con el primer equipo y que tendría esa oportunidad. Hablé con mi padre y le dije: "Mira, creo que tengo que dar el siguiente paso". Porque además el Barça B había bajado a cuarta división. Para mí eso era un poco negativo. Tenía un año más de contrato y eso siempre pasa: haces la pretemporada, juegas tres o cuatro meses y después hablas con el club sobre qué hacer: si te dan un nuevo contrato, si te vas...En mi cabeza estaba: ¿qué hago si me lesiono y estoy seis meses fuera? ¿Qué hago después? Solo tengo contrato hasta 2026 y no estoy jugando.

¿Cómo siguió el asunto?

Hablé con el Barcelona y les dije que lo más importante para mí era un nuevo contrato, tener esa seguridad. Hablamos semanas sobre eso y al final dijeron que no. Entonces para mí estaba claro: tengo que dar un siguiente paso, quiero jugar en un primer equipo, como me ofrece la Fiorentina. Y ahí he estado toda la temporada en dinámica de primera plantilla. Convocado para los partidos y aprendiendo.

No ha sido un año fácil...

No, ha sido difícil, lo más importante era no bajar, porque un club como la Fiorentina no puede bajar. Es un club histórico, y con los jugadores que teníamos era increíble estar en esa situación. Es normal en el fútbol que si estás en una mala situación las cosas no te vayan bien. Pero como he dicho, fue un año en el que vi el fútbol, no siempre puedo decir que fue positivo, también fue un poco negativo. En el Barça gané todo, todo era bueno. Pero todo te ayuda a madurar, a crecer. Después llegas al primer equipo siendo el más joven y tienes que darlo todo para que te dejen jugar, porque ser central no es como ser atacante que te meten 10 minutos. Si fallas una vez atrás tienes un problema, hay más presión. Para mí era eso: coger la oportunidad que me dio la Fiorentina.