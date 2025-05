Eman Kospo, el central de futuro que cuece Belletti y 'tutela' Flick

Verano de 2023. El Barça echa sus redes (previo consejo del 'scout' en la zona centro de Europa) sobre un defensa de apenas 16 años ya con un físico desarrollado y con unas condiciones y unas dotes de liderazgo envidiables. Capitán de Suiza sub'16 y destacado en el Grasshopper Club Zürich, club donde se había formado las últimas temporadas, Eman Kospo llega a Barcelona. Cambio radical de vida. De entorno, de filosofía futbolística. Una decisión familiar delicada para el zaguero de origen bosnio.

Lógicamente, un futbolista desconocido para un 99% del público general. Pero para eso están estas figuras tan importantes, los ojeadores. Y el Barça tiene un tejido repartido por todos los continentes que hace que de vez en cuando surjan talentos un tanto 'exóticos'. Futbolistas pescados de rincones inesperados y que, una vez moldeados en La Masia, despuntan.

FÍSICO PRIVILEGIADO

Misma generación que Pau Cubarsí, Kospo empieza con el Juvenil A de Óscar López. Necesita, obvio, un periodo de adaptación porque todo es nuevo para él. Empezando por el idioma. Pero el crecimiento del central, cuentan desde las entrañas del fútbol formativo del Barça, es exponencial. Con limitaciones técnico que debe (y deberá) ir puliendo, pero con unas hechuras de futbolista brutales. Una 'percha' imponente. 1,89 metros.

Eman Kospo se ha adaptado al Barça / UEFA

Su explosión más notoria ha llegado este curso. 'Jefe' de la retaguardia de un Barça de Juliano Belletti que ha hecho historia. Triplete. Y pudiendo todavía ganar la Copa de Campeones, ojo. Indiscutible junto a Andrés Cuenca en el eje de la zaga. Líder nato, portento por arriba. Contundente y certero en los duelos. Kospo, que, por cierto, es musulmán (últimamente lo hemos visto en el césped arrodillarse y rezar junto al otro musulmán de la plantilla, Ibrahim Diarra, está también en el radar del primer equipo.

MONITORIZADO

Hansi Flick, que analiza y tiene controlados a todos los chicos que van despuntando por abajo, llamó al suizo para ejercitarse en la previa del clásico. El Juvenil A disputa este domingo la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones. El técnico germano no pierde de vista a un futbolista que, no olvidemos, todavía no termina la etapa juvenil. Aún le quedará un año por delante. Ya se ejercitó hace un año a las órdenes de Xavi.

Veremos qué decide el club con él para el próximo curso. Falta por ver dónde jugará el Barça Atlètic. En caso de descenso, Kospo tiene muchos números de ser importante en el filial en Segunda RFEF. Y pudiendo todavía jugar la Youth League. No descartemos este verano verlo en pretemporada con la primera plantilla tampoco. Un perfil al que seguir, sin duda.