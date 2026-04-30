Elustondo le para los pies al Barça: "No tenéis nada que hacer"

El Barça ya está rastreando el mercado de fichajes para este verano. Los culés tienen claras las áreas del campo que se deben mejorar y Deco se ha puesto manos a la obra para intentar dar más herramientas a Hansi Flick. Han salido muchos nombres en estas últimas semanas, pero tres de ellos tienen una misma cosa en común: juegan en la Real Sociedad.

Jon Martín, Álex Remiro y Mikel Oyarzabal son tres jugadores que están en la lista de futuribles del club azulgrana. El central podría ser una opción B si falla el fichaje de Bastoni, el portero sería el suplente de Joan García en el caso de que Ter Stegen terminara saliendo y el delantero una opción si no llega Julián. No hay nada seguro, pero sí que son jugadores que han interesado a Barcelona.

En el flamante campeón de copa no ven nada claro ninguno de estos fichajes; de hecho, Elustondo se encargó de 'parar los pies' al FC Barcelona y aseguró que los tres seguirán en Donosti en una entrevista en el 'Què t'hi jugues' de La SER.

"Remiro terminará renovando y se retirará en la Real Sociedad, Jon Martín será una leyenda de la Real y con Oyarzabal no teneis nada que hacer", dijo uno de los capitanes del conjunto vasco tras ser preguntado por el futuro de sus compañeros.

Jon Martin celebra la victoria en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press

Tras conseguir el título de Copa, la Real Sociedad se ha asegurado su presencia en Europa la siguiente temporada. Los de Rino Matarazzo jugarán la UEFA Europa League, aunque siguen matemáticamente vivos para intentar asaltar la quinta plaza que podría llegar a dar una posición para la UEFA Champions League.

Los objetivos principales del Barça en la delantera y la defensa son claras: Julián Álvarez y Bastoni. Los dos futbolistas gustan mucho en Can Barça, pero serían dos operaciones costosas y complicadas. Negociar con el Atlético de Madrid y el Inter de Milán nunca es fácil. Por ese motivo, la dirección deportiva culé se mueve buscando alternativas; dos de ellas están en la Real. Veremos si finalmente Elustondo tiene razón.

En la portería todo está más abierto. La apuesta del Barça fue la de Joan Garcia la temporada pasada, pero sin conocer que pasará con el futuro de Ter Stegen y Szczesny, el Barça intenta estar preparado. Será un verano largo.