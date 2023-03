Els Amics de les Arts: "Flipamos con Gavi, lo ves por la tele y te cansas tú"

El trío catalán estrena su disco, ‘Allà on volia’, donde reflexionan sobre el camino recorrido "Valoramos lo que se está haciendo, pero pensamos que el año bueno del Barça será el siguiente", señalan

La canción que da nombre al disco ‘Allà on volia’ (Ahí donde quería) es un tema muy alegre musicalmente pero con una letra agridulce sobre las expectativas…

Joan Enric Barceló: Jugar con el sentimiento agridulce es una cosa marca de la casa y en muchas de las canciones lo hemos explorado. En ésta hay este tipo de equívoco, porque ves el título aislado y es como una cosa muy positiva, pero entonces te metes en la canción y sigue siéndolo, pero porque has sabido redefinir tu objetivo en la vida. Quizás lo que querías ser cuando tenías 18 años ahora te lo miras y piensas: 'quizás no he llegado a ese sitio pero he llegado a otro lugar'. Normalmente, cuando pensamos en qué queremos ser, es un objetivo unidimensional, estático; no hay ningún condicionante: es una foto muy perfecta. Y a veces esa imagen solo sirve para ir andando y tirar hacia adelante. Pero una vez llegas a nuestras edades, sabes que no has llegado ahí y cuando eres capaz de valorar lo que tienes te vuelves libre. Dejas de ser esclavo de ese deseo que ya no tiene mucho sentido. Supongo que crecer es adaptar el deseo.

¿Tenéis alguna espina clavada?

Ferran Piqué: Creo que la insatisfacción es un sentimiento muy humano, que está mucho en este disco. Creo que las ocho canciones hablan de personas que no están donde querían pero están en un punto entre lo que realmente son y donde querrían estar. Todos en esta edad, alrededor de los cuarenta, hacen esta reflexión de dónde están. Y claro que, si le preguntas a mi yo de cuando tenía 10 años, evidentemente quería estar en la portada del SPORT con una pelota en los pies. Pero si miramos nuestra carrera hemos llegado mucho más lejos de donde soñábamos. Yo creo que como banda estamos donde queríamos.

Dani Alegret: Hombre, si no ponemos a pensar seguro que tenemos alguna espina clavada. El tema del idioma es un condicionante. Si cantas en castellano puedes hacer una serie de cosas y en inglés ya ni te cuento, y sí que escoger en qué idioma cantarás condiciona tu carrera artística. Pero hemos tenido la suerte de hacer diversas giras por Europa, y este verano por Estados Unidos, que nos sentimos más que afortunados. Pero una cosa que no conseguiremos es girar por todo el mundo cantando en catalán. Es lógico y normal.

En el disco está muy presente la reflexión sobre la madurez. Hay una aceptación de que la felicidad es imperfecta, de que hay renuncias por el camino…

Ferran Piqué: Totalmente. Joan Enric, que se encarga de las letras, siempre lo dice. Al final intentamos retratar el paso por la vida. Y ahora estamos en este punto seguramente de nuestra vida de la crisis de la mediana edad [sonríe].

Joan Enric Barceló: Es que es lo único que puedes hacer, ¿no? No me imagino intentando explicar cosas que no son sobre nuestra vida cuando hago una canción del grupo. Y cuando digo la mía, digo la nuestra. Solo se nos ocurre hablar de lo que estamos experimentando. Y por eso, cualquier cosa que cantamos, tiene que ser algo en lo que nos sintamos reflejados los tres. Porque somos un grupo de tres cantantes. Me lo tengo que creer para que sea honesto. Narramos lo que vivimos.

¿Os da miedo no llegar a un público joven?

Joan Enric Barceló: No nos pondremos a hacer según qué para solo interpelar a otro público. Intentamos que explicando lo que nos ocurre a nosotros sea atractivo para un público de diferentes edades. Y prueba de esto es que en nuestros conciertos ves, desde niños, a gente mayor.

Ferran Piqué: Tú tienes que hacer las canciones que a ti te emocionen y transmiten verdad. Que nos lleguen a los tres y la gente luego ya conecta. Si no, sería trampa. Igual que cuando ves una película, no hace falta que todos los protagonistas sean jóvenes. La gente conecta de mil maneras y con la música ocurre lo mismo.

El arte está muy presente en vuestras letras. ¿Qué función tiene para vosotros?

Ferran Piqué: Creo que todos buscamos consuelo y acompañamiento en el arte cuando estamos viviendo un conflicto. Nos dimos cuenta en la pandemia: nunca nos han reclamado tanto.

Joan Enric Barceló: A mí me gusta pensar en la canción como una ventana al mundo. Alguien saca la cabeza y te dice ¿has mirado por este agujero? ¿Ves lo mismo que yo? Y cuando esto pasa, y sientes que habla de ti, se produce un click. Foster Wallace ya hablaba de buscar estas reglas del juego que no están escritas pero que todos las llevamos dentro de alguna manera. Como artista tu función es descubrir estas reglas del juego.

Un grupo se sustenta en las relaciones humanas y en cómo evolucionan. Vosotros pasasteis de ser cuatro a un trío. ¿Fue muy traumático?

Joan Enric Barceló: Hostia, nosotros pensábamos que sería muy traumático y fue el problema más pequeño que tuvimos en 2020. Porque teníamos un disco y una gira montada y en dos días se fue cayendo todo. La vida siempre te atropella y al final fue la pandemia el gran problema.

Ferran Piqué: Es una pregunta muy compleja. Las relaciones humanas lo son. A veces tendemos a buscar en qué somos diferentes, porque todos tenemos un ego y queremos sentirnos únicos. Pero una de las cosas que hemos sabido valorar nosotros son las cosas que tenemos en común, que tenemos muchísimos. Y eso nos mantiene juntos. Y las cosas que tenemos diferentes saber entender que juntos llegarás más lejos que tu solo. Todos tenemos claro que trabajo en equipo te lleva más lejos que el trabajo individual.

Os ha quedado una reflexión muy futbolera...

Dani Alegret: Si te pones a pensar desde el ego supongo que de forma inconsciente todos querríamos cantar tosas las canciones, estar delante, que las ideas propias fueran las que siempre se tirasen adelante. Pero creo que con los años hemos visto que….

Ferran Piqué: ¡No puedes chutar el córner y rematar! Es el mejor símil futbolístico que se me ocurre. Es decir para hacer el gol, para hacer una canción que funcione, llegue y emocione la harás mejor en equipo. Nos ha llevado tiempo llegar a este punto, eh. Es decir si uno es bueno lanzando un córner, otro es bueno dando un pase y otro defendiendo está bien respetar estos roles. Pero no quiere decir que un día el defensa pueda meter un gol.

Joan Enric Barceló: Henry no había corrido en su vida como con Guardiola. Y el tío te hacía tres mil desmarques para que el defensa lo siguiera a él y quedaran libres otros jugadores. Para un tío que era clase mundial, jugador top, que te digan: ‘tú trabajo a partir de ahora es correr, o quedarte quiero en la banda, para que un falso nueve aproveche esos espacios. Explícale a eso a Thierry Henry. Tuvo que ser muy difícil. Pues en la música y en la gestión del grupo pasa lo mismo.

La última vez que os entrevistamos estabais desencantados con el Barça, ¿qué clase de relación tenéis ahora?

Joan Enric Barceló: Yo me lo miro todo con mi hijo y estoy en un punto que estoy esperando a ver si me vuelvo a enamorar. Pero puedo esperar. O sea, le valoro: vamos primeros, estamos a nueve puntos, aunque nos han echado dos años seguidos de Europa de manera muy desastrosa. Entonces, aún estoy con la sensación de que el equipo se está formando y de que hemos tenido mala suerte en momentos puntuales. Fuimos a Manchester si nuestros tres mejores jugadores, Gavi, Pedri, Dembélé. Creo que el año bueno del Barça será el siguiente. Pero no dejo de valorar lo que se está logrando en LaLiga.

¿Os molesta que se haya ganado algún partido con catenaccio?

Sí. Pero es que el Madrid lleva años despertándose en el minuto 85 y ganando Champions. Quizás no podemos tener siempre esa excelencia.

Ferran Piqué: Yo creo que estamos en un punto donde por desgracia hay una parte de directiva y de la situación económica del club que está ensuciando lo que es el fútbol en sí. Yo creo que hay titulares muy buenos, pero seguramente no hay un muy buen segundo equipo. Creo mucho en los jugadores jóvenes que tenemos. Balde, Dembélé, Pedri, Gavi… puedes tener equipo por años.

¿Hay algún jugador que os llame la atención en particular?

Joan Enric Barceló: Ahora mismo Araujo. Es uno de esos fichajes que le reclamamos al Barça, de esos que no lo fichamos cuando ya cuestan 50 millones. Hostia, creo que es el marcador de Europa más en forma.

Ferran Piqué: Yo flipo con Gavi. Lo veo por la tele y ya me canso. Con Pedri igual. Pienso: ¿cómo puede ser? Me gusta mucho Gavi porque no se arruga nunca.

Joan Enric Barceló: Pedri es verdad que juega como a cámara lenta.

Ferran Piqué: Pero también pasaba con Iniesta. No les hace falta ir más rápido. Porque, cuando ves que no está corriendo, está analizando cómo está colocado el rival. Físicamente son dos futbolistas que están dos puntos por encima de la resta del equipo.