Los elogios de Gündogan a Arda Güler

La situación económica del Barça hace que buena parte de la plantilla sea susceptible de protagonizar un traspaso en este mercado de verano. Y uno de los futbolistas que se ha visto afectado por las especulaciones y rumores ha sido Ilkay Gündogan.

Pese a su edad, el centrocampista alemán sigue siendo un jugador con cartel. Y desde el club estarían abiertos a estudiar su posible salida si llegara una oferta que le permitiera ingresar un buen traspaso y, de paso, liberar uno de los sueldos más altos de la plantilla pensando en el fair-play y los futbolistas que están esperando poder ser inscritos.

José Mourinho estaría encantado de sumarlo al proyecto que está construyendo en el Fenerbahçe y el viaje de Gündogan, este jueves, aprovechando los dos días de fiesta que ha concedido Hansi Flick, no ha hecho más que alimentar estos rumores.

El propio Gündogan se ha encargado de zanjar estos rumores de raiz, asegurando que algún día puede jugar en la Superliga turca, pero que no será esta temporada.

El centrocampista alemán está absolutamente centrado en volver a situar al Barça en el primer plano futbolístico y en conseguir títulos con el Barça y su viaje a Turquía solo responde a su voluntad de pasar unos días con su familia, aprovechando un contrato para rodar un spot publicitario.

Abordado por los medios de comunicación locales, sin embargo, Gündogan hizo un guiño al Fenerbahçe: "Sigo sus partidos de clasificación para la Champions League. Ojalá ganen el segundo partido y estén en la fase de grupos".

Al margen de su futuro, el centrocampista del Barça no ha tenido reparos en hablar del futbolista de moda en Turquía, el madridista Arda Güler, que se ha convertido en una especie de 'esperanza blanca' para los otomanos.

Gündogan se deshizo en elogios hacia el delantero del Real Madrid: “Me gusta mucho. Es un chico con mucha personalidad. Espero que siga mejorando cada vez más. Ya está en un club muy grande como el Real Madrid. Jugaremos uno contra el otro y somos muy competitivos”.

El alemán valoró su participación y la de Turquía en la pasada Eurocopa: "Turquía podría haber avanzado más en la Eurocopa. Me encantó su actuación. He podido conocer a Guler en Estados Unidos, hablamos un poco y se lo dije. Podrían haber llegado más lejos pero no tuvieron tanta suerte".