Los elogios brasileños al método Barça

Los equipos formativos del Barça han jugado en las últimas semanas tres veces contra adversarios brasileños en duelos que, en todos los casos, se han decidido desde el punto de penalti. La igualdad ha sido máxima en partidos muy interesantes, de gran rivalidad deportiva y con muchísima calidad individual por parte de todos los participantes. Han sido un lujo para los amantes del buen juego.

El Juvenil A, reconvertido en Sub-20, cruzó el Atlántico para jugar una de las citas más vistosas de toda su existencia. El conjunto dirigido por Juliano Belletti (que ahora entrena al filial) disputó la Intercontinental ante el Flamengo. Era el duelo entre los campeones en 2025 de la Youth League y la Copa Libertadores Sub-20, respectivamente. Maracaná reunió 45.000 'torcedores', lo que supuso un récord para el Barça. Nunca un equipo de La Masia había jugado anteriormente ante tanto público. Ganó el Mengao en la tanda de penaltis después de un 2-2 intenso, con dos goles, uno para cada equipo, en el añadido. Fue un partido para la historia.

El Barça, con muchísimas bajas, dio la cara ante un Flamengo más rodado, que estaba en su pico de forma de toda la temporada. Individualmente, aquel partido será recordado por la brillantísima actuación de Jan Virgili, ahora jugando en Primera División con el Mallorca.

Por su parte, el Juvenil B está en la final del Mundial Sub-18, que se está disputando en Andalucía. El equipo que dirige Cesc Bosch superó a dos equipos paulistas en las rondas de cuartos de final y semifinales con el mismo método: ante el Corinthians (2-2 y triunfo en la tanda de penaltis con Gerard Valls de héroe) y ante el Palmeiras (2-2 y triunfo por 4-2 en las penas máximas en un partido en el que destacó un explosivo Iu Martínez).

Ahora, en la final espera el Racing de Avellaneda que, en la otra semifinal, se deshizo del Real Madrid. El Barça busca el primer triunfo en una competición de prestigio internacional.

En estos tres encuentros, el Barça ha tenido la oportunidad de enfrentarse y medir fuerzas con dos de las mejores escuelas futbolísticas del momento en Brasil: Flamengo y Palmeiras, porque el Corinthians, uno de los grandes, está ahora un peldaño futbolístico por debajo, consecuencia de la gravísima crisis institucional que atraviesa.

Fue una coincidencia magnífica para el departamento de scouting del club poder ver qué rendimiento tenían algunos de los talentos que se monitorizan jugando con el propio Barcelona.

Desde la óptica del gigante sudamericano, lo que más ha llamado la atención en el otro lado del Atlántico es, sin duda, el método Barça de jugar: lo bien que se aplica una idea de juego que ha dado los grandes éxitos en la historia de la entidad.

Hay una admiración profunda por La Masia. Y, sin duda, este factor ayudará a las ‘joyitas’ brasileñas a decantarse por el lado culer cuando, en algún momento, reciban ofertas. Saben que en Barcelona se divertirán con la innegociable fórmula de tratar bien el balón y salir siempre a atacar.