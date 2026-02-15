Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

El elogio de Flick a Raphinha

El brasileño volverá a una convocatoria este lunes para el partido contra el Girona

Raphinha y Flick: una charla en el entrenamiento

Adri Contreras

Ferran Correas

Ferran Correas

Tras tres partidos ausente por lesión, Raphinha volverá a estar en una lista de convocados este lunes para el partido que el Barça jugará en Montilivi ante el Girona y que cerrará la jornada de Liga. Es una gran noticia para Hansi Flick, que siempre ha elogiado al brasileño y es consciente de que el equipo mejora mucho con su concurso. No es casualidad que el denominador común en las seis derrotas azulgranas del Barça esta temporada sea que Raphinha no fuese titular. En cinco de ellas, ni jugó. En Stamford Bridge, salió con el marcador muy en contra.

"Creo que es muy importante. Siempre lo he dicho. Lo echamos de menos cuando no está, lo vemos en los entrenamientos cómo aumenta la dinámica y la intensidad del equipo. Ya lo he dicho más de una vez: para mí, la temporada pasada fue el mejor jugador del mundo", ha sentenciado el entrenador alemán en la rueda de prensa previa al partido contra el Girona en la que ha confirmado el regreso del brasileño y la ausencia de Rashford en Montilivi.

No estará Rashford y tampoco estarán Pedri ni Gavi, que siguen con sus procesos de recuperación. El entrenador alemán quizá pueda contar ya con el canario para el próximo partido ante el Levante, mientras el regreso del andaluz todavía tendrá que esperar: "Creo que Pedri podrá volver este mes, con Gavi deberemos ir con cuidado. Lo que he visto en los entrenamientos me ha gustado. Quizás en febrero no está, pero para marzo yo creo que sí", ha admitido Flick.

