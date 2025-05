El elogio de Bastoni a Lamine Yamal: "Eres un monstruo"

Lamine Yamal sigue rompiendo barreras a sus 17 años. Pese a la elimiación del Barça en semifinales de la Champions League frente al Inter de Milán, el joven extremo culé brillo tanto en el partido de ida como en el de vuelta, lo que le llevó a recibir todo tipo de reconocimientos, el último de ellos desde el vestuario rival: Alessandro Bastoni, central titular del conjunto italiano, lo elogió públicamente en sus redes sociales.

"Respeto a nuestros rivales: demostraron una fuerza y corazón increíbles. Y una mención especial a un chico increíblemente bueno: Lamine Yamal, eres un monstruo", escribió Bastoni en una publicación de Instagram tras el partido. El defensa italiano ya había manifestado su admiración por el canterano blaugrana hace unos días en la rueda de prensa previa al choque de vuelta: "Es el mejor jugador contra el que he jugado y apenas tiene 17 años".

Por su parte, Lamine no se escondió y mandó un mensaje a pesar de la dura eliminación. En su cuenta de Instagram, publicó un mensaje dirigido a los aficionados: "Lo hemos dado todo, este año no ha podido ser, pero volveremos, no tengáis ninguna duda culers, no pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto. Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo".

El gesto de Bastoni contrasta con la actitud de su compañero Marcus Thuram, quien, tras consolar a Lamine en el campo, publicó una imagen en Instagram con un mensaje burlón, que posteriormente rectificó eliminado tras recibir varias críticas.

A pesar de la derrota ante el Inter, Lamine es todavía uno de los prinicipales candidatos a hacerse con el próximo Balón de Oro. De ganar LaLiga y la Nations League, el de Rocafonda tendría opciones de llevarse el premio a mejor jugador del mundo en una temporada en la que ningún jugador está muy por encima del resto. A día de hoy, tras el pase a la final de la Champions League del PSG, Ousmane Dembélé, que está firmando la mejor temporada de su carrera bajo las órdenes de Luis Enrique, es el favorito para llevarse el ansiado galardón.