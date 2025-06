Elizegi carga contra el Barça: "Nico está eligiendo una entidad que no es admirable"

El fichaje de Nico Wlliams por el Barça está levantando muchas ampollas en Bilbao. Después de la reunión de la directiva del club vasco con el LaLiga y el posterior comunicado atizando al Barcelona, este viernes ha sido el expresidente Aitor Elizigi quien se ha sumado al aquelarre.

El antecesor del actual dirigente del Athletic Club, Joan Uriarte, ha cargado duramente contra la entidad azulgrana en una entrevista en 'Radio MARCA', poniendo en duda su filosofía y su actuación institucional: "El Barça de los últimos años está bastante lejos del recuerdo que tenemos todos y de los valores que representó en su día. Ya ha dejado de ser único", dice Aitor Elizegi.

Siguiendo en esta línea, ha puesto en cuestión las formas del club en los últimos tiempos:"Le cuesta mucho ocupar el espacio que quiere, hace movimientos de nuevo rico, de chaval, de alguien que no se comporta. No es fácil estar en la élite del fútbol europeo". Por otro lado, ha comparado el modelo de club del club vasco con el del Barça: "El modelo del Athletic funciona y está bien pensado, no sé si está tan bien pensado el modelo actual del Barcelona", ha recalcado Elizegi.

Además, ha puesto en cuestión de forma incomprensible la apuesta del Barça por la cantera: "Está lejos del Barcelona que todos recordamos basado en su Masia", ha asegurado el expresidente del Athletic. Sin embargo, cabe recalcar que en la actual plantilla del Barcelona figuran 12 jugadores formados en la Masia más 4 que estuvieron en el Barça Atlètic.

Para rematar con el desprecio hacia el Barcelona, el exdirigente vasco ha apuntado a la razón por la que Nico se quiere marchar: "Es un chaval que quiere jugar con sus amigos, la mala suerte es que juegan en ese club, que está muy lejos de lo que representó. Está eligiendo una entidad que no es admirable. Quizás la Premier o Alemania". Unas palabras que ponen de manifiesto que lo que irrita en Bilbao no es que el pequeño de los Williams se vaya del club, sino que recale en el Barcelona.

El dardo a Deco

Por otro lado, Aitor Elizegi se ha referido al director deportivo del FC Barcelona, Deco, que esta semana se pronunció sobre el fichaje de Nico Williams en una entrevista a 'La Vanguardia': "Laporta ha elegido un director deportivo como Deco. Hay que saber con quién te rodeas. Es una pena".

Por último, en este sentido, ha lanzado otro dardo al exfutbolista portugués: "Si tuviera que elegir una camiseta para vestir en la vida, me quedo antes con la de Óscar de Marcos o la de Iribar que con la de Deco”, ha sentenciado.