Élite Taxi "zanja" su conflicto con el Barça

Élite Taxi ha dado por "zanjado" su conflicto con el FC Barcelona a raíz del acuerdo de patrocinio entre el club blaugrana y Uber. El portavoz de la asociación, Tito Álvarez, ha desconvocado la protesta que estaba prevista este miércoles por la tarde en los aledaños del Spotify Camp Nou, donde se celebrará el acto de anuncio del pacto comercial al que acudirá Pau Cubarsí, y ha asegurado que la disputa con la entidad culé ya forma parte del pasado.

"Desconvocamos la huelga y zanjamos cualquier conflicto con el Barça desde este momento", ha declarado en rueda de prensa Tito Álvarez tras reunirse con el expresidente Joan Gaspar. "Por el amor que le tengo al Barça y el vínculo que tengo con Joan Gaspart, zanjo este conflicto. Nos ponemos a disposición del club, pero el Barça tiene que entender que Uber ha eliminado el taxi en medio mundo", ha añadido.

Esto no significa que las protestas de Élite Taxi se hayan acabado, pues "en noviembre el Barça iniciará una campaña en el marco del acuerdo con Uber y nosotros responderemos con acciones más ingeniosas sin colapsar la ciudad".

Según Joan Gaspart, también presente en la comparecencia, cuando se produzca el regreso al Spotify Camp Nou "el Barça necesitará a los taxistas y viceversa", por lo que la relación entre ambas "no puede tener un final, sino un futuro".

El sector del taxi en Barcelona y su área metropolitanas y las plataformas de transporte con conductor (VTC) están a la espera de que el Parlament de Catalunya apruebe la nueva Ley del Taxi, que está previsto que establezca un nuevo marco para el sector, eliminando las VTC urbanas en Barcelona y reservando este servicio exclusivamente a los taxis.

"Queremos intentar que en el primero pleno del 2026 en el Parlament se apruebe esta ley, que pone orden de una vez por todas y es muy contundente con los que están fuera de la ley", ha sentenciado Tito Álvarez.