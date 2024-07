La eliminación de Alemania en el Eurocopa beneficiaría al Barça

El encuentro entre la selección española y la alemana, correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa 2024, podría significar el adiós de varios jugadores con el combinado germano. El país teutón podría ver como algunos de sus futbolistas más simbólicos e históricos cuelgan las botas en el fútbol de selecciones para centrarse en el de clubes. Si nos fijamos en el cuadro que dirige Julian Nagelsmann, tenemos a dos nombres importantes en clave blaugrana que, además, iniciarían las vacaciones una semana antes y se reincorporarían con mayor celeridad a la pretemporada azulgrana.

Según explica 'Bild', hasta cuatro jugadores de la selección alemana podrían disputar esta noche su último partido con la elástica germana: Manuel Neuer, Thomas Müller, el blaugrana Ilkay Gündogan y Toni Kroos. Este último ya anunció que colgará las botas definitivamente en cuanto termine su camino en la Eurocopa 2024, a muy tardar, en diez días, cuando se disputará la final del torneo en Berlín.

Debate bajo palos

Por lo que respecta al guardameta, que ya roza los 40 años, es el portero que más veces se ha enfundado los guantes con Alemania y el quinto en el ránking histórico de futbolistas (123 partidos). Su etapa con 'Die Mannschaft' está llegando a su final, algo que beneficiaría al portero del Barça Ter Stegen, quien siempre ha estado bajo la sombra del meta del Bayern de Múnich. De esta manera, a Marc-André le devolverían la sonrisa con su selección, algo que podría impactar positivamente en su rendimiento como culé.

De hecho, durante el presente campeonato, hubo un cruce de declaraciones entre ambos porteros. Ter Stegen afirmó que "no es una situación agradable", pero que acepta la decisión, aunque "no esté de acuerdo". El cancerbero del Bayern comentó que "es un problema bien conocido en la posición de portero". "Nunca ha habido un entrenador que haya permitido jugar a dos porteros", ironizó Neuer. Nagelsmann lo zanjó públicamente de un plumazo: “No quiero discutir el papel del portero, Neuer es y será nuestro portero titular. No dejaré que surja ninguna discusión, aunque todos intenten iniciar una”, argumentó.

Gündogan, centrado en el Barça

Ilkay, capitán de la selección alemana, también podría estar viviendo sus últimos partidos con el combinado teutón, 13 años después de su debut. La citada fuente informa que la voluntad del centrocampista es la de jugar a nivel de clubes durante tres temporadas más. Cabe recordar que Gündogan todavía tiene un año más de contrato con el FC Barcelona, dado que cuando llegó en verano de 2023 a la capital catalana firmó una vinculación con la entidad blaugrana hasta el 30 de junio de 2025; es decir, hasta el final de la temporada que está a punto de arrancar.

Esta decisión, evidentemente, beneficiaría al FC Barcelona. Uno de sus futbolistas más importantes se centraría única y exclusivamente en su club, dejando de lado la selección. Este pasado curso, el alemán fue el futbolista con más partidos disputados con la elástica blaugrana (51) superando los 4.000 minutos sobre los terrenos de juego. “Aún no sé si continuaré, vamos a ver", explicó en 'Bild' al ser preguntado por su futuro en la selección.

Dos casos más

El rotativo alemán también añade dos nombres más a la lista de futbolistas que podrían colgar las botas con 'Die Mannschaft' al finalizar la Eurocopa 2024. Nos referimos a Toni Kroos, quien ya anunció su salida del Real Madrid, siendo este su último club. Por lo tanto, el centrocampista no seguirá jugando a fútbol cuando finalice su participación en el torneo europeo de selecciones.

El otro nombre es el de Thomas Müller, quien está teniendo una participación muy baja en el presente campeonato. De hecho, tan solo saltó al terreno de juego durante el último cuarto de hora en el partido de debut de la selección germana, frente a Escocia. Si participa en un encuentro más, superará a Lukas Podolski y se situará como el tercer jugador de la historia de Alemania; actualmente, ambos están empatados a 130.