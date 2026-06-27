Eli Junior Kroupi, la gran alternativa a Julián del Barça: "Su golpeo de balón es demoledor"

Su nombre completo es inacabable. Eli Junior Éric Anatole Rainha Krupi pero es conocido como Eli Junior Kroupi. Aunque no forma parte de la selección francesa su nombre ya está señalado en rojo en las direcciones deportivas de los principales clubs europeos.

PSG, Liverpool, Arsenal y Barça ya andan tras sus pasos pese a que no se encuentre participando en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Una ausencia justificada

Francia cuenta en el Mundial con un arsenal ofensivo impagable. Mbappé, Olise, Dembelé, Doué, Barcola e incluso Marcus Thuram son delanteros de primerísimo nivel.

El potencial ofensivo de los galos es tan impresionante que Deschamps se puede permitir el lujo de no convocar a uno de los atacantes jóvenes de más proyección.

Eli Junior Kroupi es internacional en categorías inferiores con Francia pero aún no ha debutado con la selección gala pese a que su impacto en la Premier League ya ha generado el interés de grandes clubs por sus servicios.

Un plan B de mucho nivel

El Barça es uno de los clubs que tiene a Kroupi en su radar. SPORT puede confirmar que el club blaugrana es conocedor del potencial de este jugador mucho antes de su explosión en el Bournemouth de Iraola.

En estos momentos, el club blaugrana está trabajando a fondo la forma de cerrar la operación de Julián Álvarez pero en la dirección de fútbol del club se contemplan otras opciones por si no es posible cerrar la operación del delantero argentino.

Entre las alternativas al atacante colchonero la opción de Eli Junior Kroupi es una de las que el Barça tiene mejor consideradas a causa del potencial inmenso de este jugador.

¿Quién es Kroupi? Se trata de un delantero diestro de 1,79 de altura que acaba de cumplir 20 años formado en la cantera del Lorient que actualmente milita en el Bournemouth.

Con el conjunto de Iraola, flamante técnico del Liverpool, Kroupi ha marcado esta temporada 13 goles en la Premier League convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del campeonato inglés.

Un crecimiento fantástico

Su valoración de mercado se ha multiplicado de tal manera que si hace un año estaba valorado en 15 millones en estos momentos la web Transfermarkt sitúa su precio de mercado en 70 millones. En el Lorient francés ya anotó 28 goles y seis asistencias en las dos temporadas que militó en el primer equipo.

Kroupi y Rayan son las dos grandes estrellas del Bourenemouth / Bourenemoth

El Bournemouth lo fichó en el verano del 2024 y lo cedió un año al Lorient y esta última temporada se ha consolidado como un jugador importante del conjunto de la costa sur de Inglaterra.

El Barça dispone de una secretaría técnica qwue tiene localizados a los jugadores emergentes que aparecen en todo el planeta y Kroupi es uno de ellos. Los informes sobre el potencial de este jugador de padre marfileño y madre portuguesa son muy positivos.

Junior Kroupi fue sondeado por Roberto Martínez pero la idea de este delantero es defender a la selección francesa.

En las categorías inferiores de Francia ha disputado 29 partidos. Su cifra de goles con las selecciones inferiores francesas asciende a 19 goles. Des de la Sub-16 hasta la Sub-21, Kroupi ha sido un habitual de estas selecciones francesas y su debut con la absoluta es cuestión de tiempo.

Un carácter maduro

El padre de Kroupi fue un jugador de Costa de Marfil que militó en el Rennes, Lorient y Nancy entre 1997 y 2006. Este fue el año en el que nació su hijo Junior Krupi, un chico con un carácter alegre y un temperamento muy ganador. Una prueba de su madurez es que, con 20 años, es el encargado de lanzar los penaltis en el Bourenemouth.

Kroupi aplaude y sonríe / Bourenemoth

SPORT ha podido constatar que este es un nombre que gusta mucho y que está entre los elegidos para poder ser una alternativa real a Julián. ¿Sería arriesgado ficharlo? ¿Podría explotar en el Barça? ¿Es mejor alternativa que Oyarzábal? Estas y otras cuestiones las hemos trasladado a tres expertos.

El colaborador de la Posesión y analista de fútbol Álex Delmás, el ex-jugador del Barça y analista de Jijantes Jean Marie Dongou y el periodista de la SER y experto en fútbol internacional Bruno Alemany nos ofrecen su punto de vista sobre Eli Junior Kroupi.

Jean Marie Dongou: "Es muy bueno pero me parece una opción arriesgada"

Al que fuera gran goleador de la cantera del Barça no se le escapa ningún talento que surja en el fútbol internacional y Kroupi no es una excepción.

El camerunés elogia para SPORT el potencial del delantero del Bournemouth: "Es un muy buen futbolista con un futuro brillante aunque ficharlo en estos momentos para el Barça lo vería una operación arriesgada. Sin ser un virtuoso es un jugador muy bueno en lo técnico que se asocia bien".

"Esta temporada ha jugado detrás de un punta, sabe bajar al centro del campo y jugar a un toque. Es capaz de ir al espacio, así ha marcado la mayoría de goles. Su golpeo de balón es fantástico y también me encanta como da continuidad al juego y toca de cara".

Junior Kroupi es un proyecto de crack / Bourenemoth

Dongou se mueve entre el reconocimiento a su talento indudable y las lógicas dudas de cómo se adaptaría un futbolista tan joven a ser el sustituto de una leyenda como Robert Lewandowski: "Creo que es un jugador que todavía necesita un proceso y el Barça es un club que cuando ficha un jugador pide un rendimiento inmediato. Ahora todos hablamos de él pero su explosión es bastante reciente.

"Al principio de temporada le costó bastante. Iraola encontró la manera de juntarlo con Evanilson y allí logró que rindiera muy bien. Hasta ahora no se en que posición acabará siendo diferencial si como segunda punta o como delantero centro. Aquí está mi duda de si está preparado ya para rendir en el Barça".

"Las cualidades, eso sí, son indiscutibles y además me parece un jugador fuerte físicamente que puede proteger el balón ante defensas poderosos, es muy bueno pero hay que darle tiempo."

Álex Delmàs: "Me parece una gran alternativa, lo vería antes que Oyarzánal"

El que fuera centrocampista del Sabadell y del Europa entiende que Kroupi sería un jugador que elevaría el potencial ofensivo actual del Barça:

"Es un jugador que me gusta mucha y si me haces escoger entre él y Oyarzábal como alternativa a Julián me quedo con el francés. Me parece un jugador moderno y versátil que puede jugar de '9' pero con una gran capacidad para caer a las bandas. Se asocia bien pero su gran virtud me parece el golpeo de balón."

Kroupi celebra un gol con Rayan / Bournemouth

Para Delmàs esta capacidad finalizadora de Kroupi lo eleva como un futbolista de una dimensión muy alta con nivel Barça: "Su manera de chutar a corta, media y larga distancia me parece extraordinaria. Es un gran rematador. Tiene gol. Si trasladamos sus números del Bournemouth al Barça creo que aquí marcaría muchos más. Oyarzábal me parece una buena alternativa pero yo antes le preferiría a él o a Diomandé. Creo que es un jugador que te elevaría el nivel ofensivo del equipo".

Bruno Alemany:

Es uno de los mejores expertos del fútbol internacional de España. Su labor en la Cadena SER es extraordinaria relatando de una manera didáctica y rigurosa la actualidad de las mejores ligas del mundo. Bruno Alemany nos detalla para SPORT su visión futbolística de Kroupi:

"Me parece un atacante muy versátil que puede jugar de segundo punta, en la banda izquierda y como falso nueve. al no ser muy alto, tiene la virtud de la movilidad y la agilidad. Sabe ubicarse muy bien en los espacios que nadie observa. Sabe hacerle daño al rival porque aunque no aparenta ser muy poderoso en lo físico su remate es demoledor. Sus remates secos desde la frontal son muy típicos en él. Es un jugador con un buen nivel asociativo y también es capaz de regatear. Es un futbolista rápido que ataca bien los espacios gracias a una gran capacidad de desmarque".

Kroupi fue escogido el MVP del partido / Bourenemoth

Bruno Alemany le ha seguido de cerca en la Premier League y nos relata en qué posición ha destacado y cual puede ser su evolución táctica en los próximos años teniendo en cuenta el perfil de '9' que busca el Barça para suplir a Lewandowski: "Sus mejores partidos se los he visto jugar siendo un segundo delantero o un mediapunta con un '9' por delante de referencia que le fije los centrales. Por su juventud y crecimiento físico creo que puede ser un gran '9' aunque me deja alguna duda de si será un ganador de duelos en el área ante centrales muy potentes. Al margen de esto me parece un jugador con unas condiciones impresionantes".

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SPORT ha consultado con tres grandes analistas y expertos que coinciden en líneas generales en su apreciación de que Kroupi es un gran talento con un futuro inmenso aunque sus 20 años y la ubicación como '9' puedan generar alguna duda. El Barça lo tiene en su radar, veremos si su alternativa se queda en eso o en algún momento se activa este plan B para reforzar el ataque del equipo de Hansi Flick.