Elena Fort: "No es verdad que vayamos a subir el precio de los abonos"

Maria Elena Fort (Barcelona, 1970) ha sido la vicepresidenta institucional en el último mandato de Joan Laporta. También la única mujer de la junta directiva. Espera seguir gobernando el club azulgrana tras las elecciones de este domingo.

¿Qué valoración hace del mandato?

Muy positiva. Ha sido muy duro porque veníamos de una situación compleja. Solo ver la fotografía con datos objetivos del Barça del 2021 y del actual ya ves todo lo que se ha hecho y la evolución. Hemos tenido que tomar decisiones que no han sido fáciles y lo hemos hecho.

¿Ha habido algún momento de quererlo dejar?

Ha habido días duros, debes buscar muchos equilibrios con la parte económica trinchada pero teniendo también que pensar en el socio, pues es la base del club. Debes contraponer y discutir muchas ideas, pero no he pensado nunca en abandonar, al contrario. Hay días difíciles, como el del Eintracht de Frankfurt, pero el reto de mejorar nos hace seguir.

En un mandato hay días difíciles, como el del Eintracht de Frankfurt, pero el reto de mejorar nos hace seguir

¿Alguna cosa de la que se sienta especialmente orgullosa de su área?

Le diré dos. Primero, haber puesto mi grano de arena en el inicio de las obras del Spotify Camp Nou, pero también de haber podido gestionar todo el traslado a Montjuïc, algo que no era fácil. Tuvimos que irnos de casa, buscar las fórmulas y al final todo ha ido bien. Ha habido molestias, pero creo que se ha hecho muy bien con el objetivo de que el Barça tenga un futuro más esplendoroso.

Habla del Spotify Camp Nou. Han recibido muchas críticas por la elección de Limak.

Son críticas interesadas y poco fundamentadas. Creo que nunca se habían hecho en este club tantas reuniones con socios, tantas ruedas de prensa para explicar este proceso. Ya explicamos todo el proceso de selección, los criterios... Hemos sido totalmente transparentes. Limak pasó un proceso de selección y es la que cumplió todos los requisitos, tanto técnicos como económicos. La decisión es buenísima. Quizá no la conocíamos, pero ahora que vemos como crece el estadio nos damos cuenta que Limak es una gran constructora. Parece que le hayamos dado las obras a la primera que pasaba por la calle y no es así, tiene gran reputación,, ha hecho el aeropuerto de Estambul, Goldman Sachs lo aprobó.

¿Podría haber colaborado un poco más el Ajuntament de Barcelona?

Ha aplicado estrictamente lo que dice la ley. La verdad es que estamos contentos. En algunos momentos es cierto que no tenía ese punto de entender que es el Barça. Por ejemplo, nos hubiese gustado que la licencia 1C hubiese llegado para el Atlético de Madrid para ayudar en la remontada, pero ha puesto profesionales y medios. Ha habido un equilibrio, quizá se podría haber hecho más rápido en esta última fase, pero debía cumplir con las leyes.

Tenemos un 80% de gente en el campo que es culé, socios o pases. Es una percepción equivocada que el estadio está lleno de turistas

¿Gobiernan para los turistas y no para los socios?

Cuando escucho eso intento ser objetiva. He pedido los datos. En los años en Montjuïc, la media de entradas compradas desde una IP no española es del 22%. Tras el retorno al Spotify Camp Nou, baja hasta el 19%. Tenemos turistas, sí. Es que debe haber un equilibrio. Tenemos un 80% de gente en el campo que es culé, socios o pases. Es una percepción equivocada. Además, hablar del turista como se habla es ir en contra de la universalidad del club. Viene gente de la otra punta del mundo que es del Barça y llora cuando puede estar en el estadio.

¿Cómo se gestionará la lista de espera?

Es algo que siempre me ha preocupado porque es larga y muchos socios llevan muchos años en ella. Son más de 14.000 personas. El nuevo estadio es una oportunidad para reducir esta lista. El cálculo es que como mínimo 5.000 podrán tener abono. A partir de aquí, habrá que trabajar para que se siga reduciendo.

¿Y qué me dice del precio de los abonos?

Seguirá siendo el más económico de todos los grandes clubes porque es nuestra esencia. Es lo que decía del equilibrio. Para que ello sea posible hay que vender entradas y explotar los palcos VIP. Los precios no deben subir porque los abonados del Barça tienen una estructura familiar. Es nuestra esencia y para ello no hay que subir precios. No es verdad que lo vayamos a hacer.

¿La Grada d'Animació ha sido su peor dolor de cabeza?

Se ha personalizado mucho en mí. Como vicepresidenta institucional tuve una relación con sus miembros para saber de sus necesidades. Como consecuencia de una serie de sanciones se tomó una decisión, pero la tomó la junta directiva. Al final ha habido diálogo y ha acabado bien, con un acuerdo. Todos hemos querido siempre la animación en el estadio.

¿Es posible una Grada d'Animació de 5.000 personas?

En elecciones se dicen muchas cosas, pero hay que prometer cosas que se puedan cumplir. Hacer una grada de 5.000 personas significaría que tendrías que mover a 4.000 abonados de primera a tercera gradería. Quien asume esto, como obligas a 4.000 abonados de toda la vida a ir a tercera gradería. Que se puede ir trabajando, sí, pero prometerlo no es tan fácil. Es como lo que nos encontramos cuando llegamos. Los palcos VIP estaban en primera gradería y afectaban a 14.000 abonados que tenían que cambiar. Esto no se ha dicho. Por ello cambiamos el proyecto aprovechando que la tercera se tenía que tirar por su mal estado.

Hacer una grada de 5.000 personas significaría que tendrías que mover a 4.000 abonados de primera a tercera gradería. No hay que hacer promesas que no se pueden cumplir

¿Tiene la sensación de que se le ha querido enfrentar a Alejandro Echevarría?

Aquí cada uno tiene su rol y lo único que puedo decir es que yo tengo una gran relación con Alejandro Echevarría.

¿Cómo está la relación con las peñas?

Cuando llegamos nos encontramos un ente que era la Confederación de Peñas con una estructura piramidal que hacía que unas pocas personas actuasen en nombre de todo el movimiento peñístico. La relación ha de ser directa, penya-Barça y el servicio es excelente. Son las embajadoras del Barça en el mundo, explican lo que es el Barça y son esenciales. Y son también un activo en sus pueblos. Lo que se ha intentado es hacer un cambio y cortar esta estructura piramidal. El club daba tres millones de euros y el grupo no pasaba cuentas al club.

Se les ha criticado por el contrato con la RD del Congo.

En situaciones complejas, debes tomar decisiones complejas. Llegamos a un acuerdo porque era una buena entrada de dinero, pero no se hubiese hecho si no hubiese estado ligado a la Fundació. Es un momento en el que se está negociando la paz entre Congo y Ruanda. Es un país en guerra en el que los niños sufren y necesitan ayuda.

Todo el mundo ha hablado mucho de las redes sociales y usted las sufre mucho.

Es evidente que soy un objeto bastante claro de acoso en redes. No he bloqueado nunca a nadie, leo todo lo que me dicen, ma da bastante igual lo que me dicen. Creo que tiene un componente machista. Hay compañeros de junta con redes sociales y no reciben lo mismo que yo. También he sido portavoz y he dado la cara. He recibido amenazas y mensajes horribles, pero no tengo ningún miedo, solo sufro por mis hijos.

Elena Fort durante la entrevista con SPORT / Gorka Urresola

Tienen pendiente la reforma de los Estatutos.

Empezamos a hacerla en el año 2022. Cuando la hemos tenido más madura, hemos visto que faltaba un año para las elecciones y creímos que el debate de los Estatutos no podía mezclarse con las elecciones. Hubiésemos tenido muchas críticas. Está hecho el borrador y, si ganamos, entraremos en este debate. También porque este debate requiere mucha atención y estos cinco años han sido para recuperar el club deportiva y económicamente. Debemos cambiar muchas cosas. Asambleas, procesos internos... Las asambleas necesitan más participación, pero no pasa por cambiar la forma de elección de los compromisarios. Si se hace por sorteo, se garantiza la representatividad total de los socios. Grupos de socios organizados distorsionarían la democracia del club. La reforma va dirigida a crear dos tipos de asambleas, una universal y otra de compromisarios con diferentes competencias.

¿Qué le parece la demanda que les pusieron al inicio de esta campaña?

Estoy muy tranquila porque no hemos hecho nada mal y todo lo que hemos hecho ha sido por el bien del club. Ha sido una forma más de ensuciar las elecciones con el otro candidato utilizando los mismos argumentos. Estoy segura que no irá a ninguna parte.