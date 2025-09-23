Elena Fort y el Spotify Camp Nou: "Es la obra más fiscalizada en Catalunya en los últimos años"

La vicepresidenta del FC Barcelona Elena Fort aseguró que el Spotify Camp Nou reúne las condiciones para que el Ajuntament de Barcelona dé su visto bueno y permita que el primer equipo vuelva a jugar en esta instalación en una primera fase, con una capacidad para 27.000 espectadores.

Elena Fort y el director de Operaciones y del Espai Barça, Joan Sentelles, atendieron a los medios de comunicación después de acompañarlos en una visita por el Camp Nou en la que mostraron el estado de la zona del recinto que ya está en condiciones de recibir el permiso de primera ocupación.

"La voluntad del Barça es que el Ayuntamiento pueda emitir hoy el Certificado de Primera Ocupación y poder jugar el domingo (contra la Real Sociedad)", afirmó Fort quien antes de empezar la ronda de preguntas afirmó: "Creo que (la reconstrucción del Camp Nou) es la obra más fiscalizada en Catalunya en los últimos años".

Fort añadió que "la seguridad siempre ha sido la primera premisa y este campo cumple estrictamente las normas de seguridad. Que no esté acabado no quiere decir que no sea seguro", matizó.

El presidente Joan Laporta ya había dicho horas antes que el campo está en condiciones de reabrirse y que "ahora, la pelota está en el tejado del Ajuntament".

El Ajuntament de Barcelona tiene prevista para este martes a partir de las 16.00 horas una sesión de trabajo técnica para explicar las novedades en relación a las obras. La primera teniente de alcalde de la ciudad, Laia Bonet, atenderá a los medios de comunicación.