Elena Fort, sobre reemplazar el nombre del Camp Nou por el de Leo Messi: "Hay otras formas de hacerle un homenaje"

FC Barcelona y Athletic Club se enfrentarán este sábado en el Spotify Camp Nou. Sí, en el Spotify Camp Nou. No será en Montjuic. El Barça anunció este lunes que el equipo regresaba a la que fue su casa, tras 904 días en la 'montaña mágica'. Una noticia totalmente inesperada para el aficionado azulgrana, a la vez que tan esperada y deseada.

Para comprobar que todo funcionaba correctamente, el club ya realizó una prueba el pasado 7 de noviembre, permitiendo la entrada de público a un entrenamiento del primer equipo. En esta reapertura, el recinto podrá recibir a 45.000 aficionados. Según Elena Fort, vicepresidenta del club, las obras del estadio constituyen "el proyecto de construcción privada más grande que se está llevando a cabo en Europa", en declaraciones a la Cadena SER.

Elena Fort asegura que el proceso ha sido largo y complejo, y que el Ayuntamiento solo aplicó las normativas de forma estricta. El Barça ya había intentado en varias ocasiones adelantar su regreso: primero para disputar el Trofeo Joan Gamper frente al Como, finalmente celebrado en el Johan Cruyff, y más tarde para el partido contra el Valencia, opción otra vez descartada.

'Spotify Camp Nou Leo Messi'

Si el tema principal de esta semana está siendo el retorno al estadio, la de la semana pasada fue la visita inesperada de Leo Messi al Spotify Camp Nou. El argentino, acompañado por Rodrigo de Paul, se fotografió en el césped del estadio, en una imagen que rápidamente recorrió el mundo.

A partir de esa visita, comenzaron a surgir especulaciones sobre la posibilidad de renombrar el estadio en honor a Messi. Sin embargo, la vicepresidenta Elena Fort dejó claro que no ve esa opción como la más adecuada: "En el barcelonismo intentamos no personificar demasiado las instalaciones y los espacios, con alguna excepción. Sí que es cierto que está el Estadi Johan Cruyff. En su día hubo un intento de poner el nombre de Gamper, que es el fundador, y la propia masa barcelonista no lo aceptó. Hay muchas maneras de hacer homenajes", señaló.

Fort insistió en que el club busca formas de rendir tributo a sus ídolos que respeten la historia y la identidad del Barça, evitando decisiones impulsivas que puedan generar polémica. La visita de Messi, aseguró, es un ejemplo más de cómo los grandes jugadores siempre tendrán un reconocimiento especial dentro de la institución, pero sin necesidad de modificar nombres históricos del estadio.

Una estatua, sí

La única posibilidad que está ahora encima de la mesa es la de construir un monumento/escultura a las afueras del Spotify Camp Nou. Algo que Joan Laporta ha podido confirmar y, que en un futuro, podría ir acompañado de un acto de despedida al argentino. “Estoy seguro de que Messi volverá a estar atado al Barça cuando acabe su carrera profesional en el Inter de Miami. No sé qué hará, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Messi merece el homenaje más bonito del mundo. Debería tener una estatua en el Camp Nou, es de justicia”, contó el dirigente.

Por ahora, Messi sigue a lo suyo, concentrado con la selección y el equipo de la MLS, mientras que Laporta, también va a lo suyo, a las puertas de unas elecciones, con el Spotify Camp Nou, al fin, ya operativo.