Elena Fort: "Los precios los iremos adecuando conforme avancen las obras"

Una vez se ha confirmado la vuelta al Spotify Camp Nou para el partido de este sábado ante el Athletic Club, muchas son las preguntas que los seguidores del Barça pueden hacerse, pues no deja de tratarse de una situación peculiar al regresar a un estadio en obras y con el aforo limitado en los 45.000 espectadores.

De esta manera, la vicepresidenta del área social del Barça, Elena Fort, respondió a alguna de las cuestiones a la salida de la reunión de la Junta Directiva, celebrada en el Monasterio de Sant Cugat del Vallés.

Elena Fort, vicepresidenta del área social del Barça / FCB

Consciente de que los precios no se sostienen y de la importancia de Messi

Tras la gran polémica causada por los altos precios para la vuelta al templo culer, la vicepresidenta explica que se irán moderando en un futuro: "Los precios los iremos adecuando a medida que vayamos avanzando en las obras. Debemos tener en cuenta los partidos que disputamos en el Johan Cruyff [ante Valencia y Getafe] en el que se sacrificaron ingresos. La situación es provisional. Cuando las obras terminen y estemos con los abonados al completo, normalizaremos la situación".

Además, sobre el hecho de no haber podido enviar entradas de visitante al conjunto vasco, cuenta que la situación cambiará en los próximos encuentros: "Por ahora, la afición visitante estará situada en un lateral de la segunda gradería".

Uno de los nombres más comentados en las últimas semanas ha sido el de Leo Messi, ya que el argentino visitó el Spotify Camp Nou y dejó un mensaje que muchos interpretan como un recado a la actual directiva, y Fort no ha dejado pasar la ocasión de hablar de esa visita, más allá de no mojarse en exceso: "El Spotify Camp Nou es la casa de Messi y de cualquier culer. Es bienvenido siempre cualquier socio, cualquier culer y más este jugador. Desconozco cómo se dio".

Elena Fort, vicepresidenta del FC Barcelona, preguntada sobre Leo Messi / SPORT.es

Si bien el propio futbolista del Inter Miami podría ser una buena opción para realizar el saque de honor, la directiva reconoce "no saber quién lo realizará", aunque si lanza su preferencia: "el presidente del Barça, por la valentía que ha tenido es el que se merece hacer el saque de honor."

La fase 1C y la Grada d'Animació no llegarán hasta 2026

Para poder aumentar el aforo hasta los 62.000 espectadores, es necesaria la licencia 1C que debe otorgar el Ajuntament de Barcelona, y narra cuál es la situación: "Tenemos la previsión de obtener la fase 1C el año que viene. Cuando lo hagamos, esperamos poder ofrecer más pases de temporada".

De hecho, hasta que no se reciba dicho permiso, la nueva 'Grada d'Animació' no se pondrá en marcha, según explica. Además, sobre la zona dedicada a animar al equipo vuelve a exponer la propuesta de la actual Junta: "Hay muchos jóvenes que no pueden entrar en el estadio porque están en lista de espera. Vamos a hacer esa preferencia en la grada de animación. Buscamos dinamizar el estadio"

El siguiente choque europeo en casa trae malos recuerdos

Preguntada por una posible invasión de los hinchas del Eintracht de Frankfurt, tal y como sucedió en 2022, recuerda como lo vivió y su punto de vista actual: "Me acuerdo… Cuando vi ese nombre en el sorteo me vino a la cabeza aquello. Aquel día se formó una tormenta perfecta. La aficin del Eintracht se mueve, es cierto que a veces sorprende por las webs de reventa, el club puede hacer lo que puede hacer. Vamos a poner todas las medidas para que no vuelva a suceder".