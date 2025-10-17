Elena Fort, sobre Limak y el Spotify Camp Nou: “Es el proceso de licitación más monitorizado que existe”

Elena Fort, vicepresidenta institucional y portavoz del FC Barcelona, celebró la licencia de primera ocupación en la fase 1A del Spotify Camp Nou recibida este viernes por parte del Ajuntament de Barcelona, que permitiría el regreso al Estadi con un aforo de 27.000 espectadores. Aunque el club blaugrana “no volverá a casa aún por cuestiones logísticas y económicas”, este paso supone “una gran noticia” para la junta directiva de Joan Laporta.

“Recibimos la licencia con mucha alegría y prudencia. Finalmente, ya tenemos este primer permiso. Estamos muy contentos, todos tenemos ganas de disfrutar de este Spotify Camp Nou, de volver a casa, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Debemos recibir los permisos para la ocupación de la segunda y la tercera fase”, aseguró Fort en ‘El matí de Catalunya Ràdio’. “Tenemos que agradecer el esfuerzo del Ayuntamiento y de la gente que trabaja en el club. No es fácil, estamos hablando de una obra muchos metros cuadrados”, ha añadido.

La directiva culé, una de las personas de máxima confianza de Laporta, ha recordado que “ya dijimos que, a pesar de que ya tenemos la licencia de primera ocupación, por cuestiones logísticas y económicas esperaremos a poder acoger a 47.000 personas para regresar al Camp Nou”. “Creemos que obtener la licencia para la segunda fase será más fácil porque ya tenemos todo el bagaje y tiene menos complejidad técnica”, pronosticó a pesar de “no querer poner fechas”. “Trabajaremos para que la vuelta tenga lugar lo antes posible”, repitió varias veces sin mojarse, pues “todas las fechas son buenas”.

Aunque se mostró optimista con la licencia 1B, Elena Fort fue más prudente con la 1C. “Para la apertura total de la primera y la segunda gradería tendremos que esperar un poco más. Este permiso quizás será un poco más complejo, pero todas las partes hemos ido aprendiendo de cómo trabajar para aligerar procesos”, justificó.

La licitación a Limak pasó controles "internos y externos"

Sobre la adjudicación de las obras de reforma del Spotify Camp Nou a Limak y la información de la ‘Cadena SER’, que aseguró que la constructora turca fue la que peor puntuación obtuvo por parte de los técnicos del Barça, la vicepresidenta institucional blaugrana negó “la mayor sobre las supuestas irregularidades que se imputan”.

“Muchas veces parece fácil imputar cosas. ‘Me dicen’, ‘me cuentan’, ‘hay un informe’... Si alguien piensa que, en un proyecto de 1.500 millones de euros financiado por empresas americanas, estas permitirían que la empresa que recibe el dinero hiciera lo que le diera la gana y manipulara un concurso, no sabe el mundo en el que vivimos. Es el proceso de licitación más monitorizado que existe. Los controles han sido internos y externos”, aseveró.