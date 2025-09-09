Elena Fort: "No puedo asegurar que contra el Getafe juguemos en el Camp Nou"

Día ajetreado (uno más) en las dependencias del FC Barcelona. Tanto en el Spotify Camp Nou como en el Estadi Johan Cruyff. En los dos feudos hubo movimiento de operarios y de representantes del FC Barcelona a unas horas de tomar la decisión definitiva sobre dónde iba a disputarse el Barça-Valencia de la Jornada 4 de la Liga EA Sports. Finalmente, el Barça emitió un comunicado informando, como era de esperar, que este sería en el pequeño campo de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

La primera 'delegada' oficial azulgrana en comparecer fue Elena Fort, la vicepresidenta y portavoz del club azulgrana. Fort habló para los micrófonos de 'RAC1' para valorar esa información de que se jugará en el Johan, plazos de futuro y demás asuntos de actualidad.

"Estamos trabajando para volver lo más pronto posible. Desde hace semanas la intensificación de esta parte más final, esta subfase A, es mucha. Trabajando día y noche. Quiero agradecer a toda la gente del Espai Barça, interna y externa. Es evidente que estas licencias tienen unos plazos, unas normativas, muy complejos. Tenemos que acabar de ajustarlo y estamos en la parte final. Ahí ajustaremos el regreso", explicó Fort.

SIN FECHA DE REGRESO

"Nuestra intención sigue siendo abrir lo antes posible. La comprobación que debe hacer el ayuntamiento no empieza de cero, estamos trabajando codo a codo con el consistorio y sus técnicos. No puedo garantizarte ninguna fecha de regreso. Esperaremos los acontecimientos cuando tengamos la certeza absoluta. El Estadi está acabado o prácticamente acabado, está precioso. Recordemos que hablamos de una primera fase, primera y segunda gradería, no se ve desde fuera. Personalmente, todos los que pudimos acceder se nos escapó alguna lágrima

"Los procesos somos muy complejos, mucha gente que interviene. Hemos querido agotar el tiempo hasta el final para ver si podíamos volver ya al Camp Nou. No hemos llegado y cuando hemos considerado hemos decidido ir al Johan. Intentamos tenerlo todo preparado, pero valía la pena intentarlo", comentó la vicepresidenta.

REPARTO DE ENTRADAS

"No habrá ningún problema con la Liga para jugar en el Johan, nos pidieron unas modificaciones y las hemos hecho. El aforo total son 6.000. De aquí, se extraen afición rival, compromisos del club, vestuario, VIP, patrocinadores. Y de todo este aforo lo que no se hace es vender al público en general. Se destina con prioridad a los socios del Barça, a los que fueron los dos años a Montjuïc, hemos querido valorarlo. No sé la cifra exacta de entradas que se sortearán el viernes", añade.

¿Cuál será el precio de las entradas? "Más o menos, no lo hemos puesto en el comunicado, la franja estará entre 40 y 80 euros. Déjame comentar que no haremos pases, es una circunstancia excepcional. Contra el Getafe si se tiene que volver a jugar en el Johan se usará el mismo criterio y se priorizará a estos socios".

CHAMPIONS

"Esperamos poder ver Champions este año al Spotify Camp Nou, trabajamos para esto", comentó Fort, que añadió que "contemplamos volver al Camp Nou. A partir de ahí será una decisión interna del club si no llegamos. Siempre debemos tener una alternativa y Montjuïc es una seguretat de que tenemos un campo".