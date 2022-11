Así elegirá el Barça el relevo de Piqué en la capitanía

El adiós de Gerard deja vacante una de las cuatro plazas para lucir el brazalete "Cuando se va un capitán, los roles se recolocan", dijo Xavi en rueda de prensa

Gerard Piqué dice adiós esta noche en El Sadar a su etapa de catorce temporadas y media vistiendo la camiseta de la primera plantilla del Barça. Con su marcha, también se va uno de los capitanes de la primera plantilla, el segundo en su caso por detrás de Sergio Busquets y por delante de Sergi Roberto y Jordi Alba. Ahora toca, como dijo Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará esta noche ante Osasuna, redefinir la jerarquía del brazalete: "Las cosas no van a cambiar mucho. Cada uno tiene su rol. Vamos a echar de menos a Gerard. Cuando se va un capitán, los roles se recolocan".

Y así sera. Aunque existen dos vías para elegir al relevo de Gerard. La primera es, como suele ser habitual, realizar una votación secreta entre los miembros de la primera plantilla, que deberían elegir quién sustituye al segundo capitán. No cabe ningún género de duda de que Sergio Busquets seguirá ostentando la primera capitanía, mientras que Sergi Roberto y Jordi Alba, en principio, subirán un peldaño y pasarán a ser segundo y tercer capitán, respectivamente. Sin embargo, el relevo también podría producirse por designación del cuerpo técnico. Así, Xavi Hernández sería el encargado de elegir a quién entregar ese cuarto brazalete.

En cualquier caso, la decisión no se producirá hasta después del Mundial. Solo queda el partido de esta noche ante Osasuna antes de que los internacionales acudan a sus respectivas selecciones, así que no hay prisa para ocupar la plaza vacante y, sobre todo, escoger el método para ello. El cuerpo técnico está valorando cuál es la mejor opción. No sorprende a nadie que uno de los nombres que sobresalen por encima del resto es el de Ter Stegen (ya fue capitán ante la Real Sociedad esta temporada), el futbolista más veterano de los que nutren el primer equipo junto a Dembélé y Frenkie de Jong. De todas formas, la figura de Lewandowski, por su veteranía y ascendencia sobre el equipo, también es una seria opción y no sería ninguna sorpresa. El polaco estaría encantado.