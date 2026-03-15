Elecciones a la presidencia del FC Barcelona: A Messi le llegó todo

Todo lo que se ha estado diciendo, escribiendo y publicando sobre Leo Messi durante las semanas de pre campaña y campaña electoral a la presidencia del FC Barcelona ha llegado hasta Miami.

Messi no ha sido ajeno a todo el ruido que su figura ha generado durante estas últimas semanas, empezando por supuesto con la llamativa y gigantesca pancarta de Marc Ciria que le aludía claramente.

Sin embargo, ha preferido estar absolutamente al margen por más que varios precandidatos y candidatos esperaran que se expresase sobre la actual situación del club. Pero no, ningún guiño, ningún comentario, nada que le involucrara esta vez. O que pudiera utilizarse en un sentido u otro.

Ya escarmentó en las pasadas elecciones y ha preferido estar al margen de todo. Han sido muchos los que se han intentado poner en contacto con el, directamente o a través de terceras personas más cercanas al genio argentino para sacarle un gesto o una palabra.

Pero ni siquiera por esa vía Messi ha querido expresarse para que nadie pudiera utilizarlo como arma electoral. Discreción absoluta.

Ni por esas han conseguido que Messi cayera en la tentación o en la trama de involucrarse o mojarse en esta campaña electoral. Messi ha querido estar por encima de esos debates.

Decenas y decenas de mensajes le han enviado los allegados a los candidatos, y casi todos de gente de mucho peso en el Barcelona, y no ha tenido tentaciones de contestarlos. A Miami llegó todo.