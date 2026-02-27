Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Practice MotoGPA qué hora es el sorteo de la ChampionsHorarios GP TailandiaCuadro Champions LeagueMainooRivales Barcelona ChampionsRivales Madrid ChampionsRivales Atlético ChampionsPlaza extra ChampionsFrenkie de Jong lesiónCamp NouMbappé lesiónMateu LahozMarc GuiuEbrima TunkaraBarcelona - Villarreal horarioAlineaciones probables Barcelona - VillarrealLewandowskiJulián ÁlvarezOriol RomeuGoleadores ChampionsCampeonato España AtletismoPrestianni ViniciusCuándo juega AlcarazAlcarazEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaIsidro NavarroElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Estrada FernándezEdu AguirreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
En Directo

En Directo

ELECCIONES FC BARCELONA

Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo

Elecciones a la presidencia del Barça

Elecciones a la presidencia del Barça / FCB

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

Sigue al minuto las informaciones y la última hora de la actividad de los precandidatos de las elecciones a la presidencia del Barça

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL