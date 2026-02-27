En Directo
ELECCIONES FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo
Sigue al minuto las informaciones y la última hora de la actividad de los precandidatos de las elecciones a la presidencia del Barça
Este viernes trae una imagen más al puzzle en torno a Isidro Navarro, pues se ha difundido por las redes sociales una nueva imagen del socio denunciante ante la Audiencia Nacional, en esta ocasión junto a una de las personas de confianza de Joan laporta, Enric Masip.
La jornada del miércoles dejó varias noticias significativas en el ámbito pre electoral. Una de las más destacadas fue la imagen de Deco y Bojan Krkic acercándose a la sede de Joan Laporta para dar su firma de apoyo al ex presidente y ahora precandidato.
No menos impactante fue la información sobre el socio del Barça, Isidro Navarro, que presentó en la Audiencia Nacional la demanda contra Joan Laporta y varios integrantes de su junta directiva y ejecutivos.
Mucha actualidad y mucha actividad. Por el momento nos vamos a centrar en las noticias generadas en el panorama electoral blaugrana en el día de ayer, jueves 26 de febrero, pero primero os presentamos la agenda para hoy:
- 11.00 horas: Xavi Vilajoana presenta su programa sobre el área social.
- 11.00 horas: Víctor Font presenta su propuesta para la lista de espera de abonos del Spotify Camp Nou.
¡Hola a todos! Vamos a seguir toda la actualidad de este viernes 27 de febrero en torno a la pre campaña de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona del 15 de marzo de 2026. Una actualidad que se entrecruzará, inevitablemente, con la actualidad deportiva, pues durante esta mañana se celebrará el sorteo de los octavos de final de la Champions (12.00 horas), en el que participará el equipo de Hansi Flick, además del Real Madrid y el Atlético. Y también tendremos las novedades de la previa del partido de LaLiga entre el Barça y el Villarreal del sábado 28 en el Spotify Camp Nou (16.15 Horas).
