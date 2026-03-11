En directo
FC Barcelona
Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: sigue la última hora de los candidatos, en vivo
Joan Laporta y Víctor Font afrontan el último día de campañaa electoral antes de que los socios acudan a las urnas
Pide el voto
Laporta acaba la entrevista insistiendo en la importancia de que los socios vayan a votar.
Cocinara para Víctor Font
Le haría un Fricandó català, ahora voy a la presentación de un libro, también me gusta la escudella i carn d'olla.
Una comida con Víctor sería más apropiado una sopa de cebolla o calçots para animarlo porque parece muy aburrido.
Tres jugadores del Barça de basket
Joel Parra, Panter o Jan Vesely, pero me gustan todos. Igual que todas las jugadoras del equipo femenino.
Mejor y peor president del Barça
El mejor ha sido Joan Gamper y no hay peor presidente de la historia del Barça, a veces las cosas salen mejor o peor. A mí me gustó ser el presidente del mejor Barça de la historia y ahora lo hemos salvado".
Sábado de reflexión
"Me tomaré mis horas de desacnaso en S'Agaró (Costa Brava). Estaré con mis perros: Boss y Vella. Me nacieron seis cabras. Mi casa es el zoo de S'Agaró, los niños entran y hacen fotos. Tengo gallinas, un gallo. Seguramente haré una calçotada. Haremos una comida el sábado, de estar tranquilos y disfrutar de la vida. Tengo una casa vieja, la primera que se hizo en S'Agaró, que tenía cabras y gallo y lo he mantenido. El gallo murió y luego puse otro con los colores del Barça. Las gallinas han matado al gallo y debo tener uno, para tener los mejores huevos de S'Agaró. No hacen huevos".
Sueldo Echevarría
"No cobra, se gana la vida con su trabajo. Es hombre de confianza no retribuido. ¿Franquista? Aquí no somos sectarios en nada. No diré a nadie que piense de una manera. Si alguien como el Alejandro quiere al Barça y lo defiende contra todos y contra todo, no seré quién reparte los carnets de cómo debe pensar la gente. Es muy eficiente".
Alejandro Echevarría
"Es una persona de la máxima confianza, me ayuda mucho en la Liga, en la relación con la Federación. Su función es la de un persona de confianza y que cuida por el equilibrio en el vestuario. Tiene muy buena relación con Deco, de mi primera época de presidente, me va muy bien. Es inteligente, valiente y resuelve conflictos. Igual que me ayuda Enric Masip, en la organización deportiva, también el Jordi Finestres, que tiene el Baçra en la cabeza. Es un historiador y riguroso".
Messi
"No lo voy a utilizar. Le haremos la estatua y lo veremos jugar en un partido de homenaje. Leo, en el Barça de presente y futuro, ha dejado su huello. Otros también han tenido recorrido".
Un '9'
"Tenemos a Lewnadowski, Ferran y jugadores versátiles como Rashford, Raphinha o Olmo".
Planificación
"La planificación es absoluta, hemos hecho récords de patrocinio absolutos, con récords con Nike o Spotify. Somos líderes en merchandasing del mundo, tenemos la plantilla más valorada del mundo. Son hechos objetivos. Font niega las evidencias y no puede dirigir el Barça. No tiene la experiencia y conocimientos. A los cinco minutos de decir que había dicho que había gestiones para fichar a Haaland y sale su representante diciendo que no es cierto. No tiene vergüenza ni sentido del ridículo. Yo no prometí a Beckham, estaba firmado, pero el United fue el que sacó al jugador".
