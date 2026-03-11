Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones BarçaDebate elecciones BarcelonaMuere Enric ReynaF1 GP ChinaCarrera Sprint F1 horariosPrecio entradas BarcelonaHaaland Víctor FontArbeloaVuskovicCarlos AlcarazBarça - Hapoel Tel AvivClasificación París-NizaClasificación Tirreno-AdriáticoEtapa 5 Tirreno-AdriáticoEtapa 6 París-NizaReal Madrid - Elche horarioReal Madrid - Elche alineacionesMarató Barcelona 2026Récord DuplantisCuadro ChampionsCuadro Europa LeagueVuelta semifinales Copa de la ReinaFinal Copa del Rey JuvenilRestaurante PedriWojciech SzczęsnyMejores colegiosJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
En directo

En directo

FC Barcelona

Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: sigue la última hora de los candidatos, en vivo

Joan Laporta y Víctor Font afrontan el último día de campañaa electoral antes de que los socios acudan a las urnas

Joan Laporta y Víctor Font afrontan el último día de la campaña electoral

Joan Laporta y Víctor Font afrontan el último día de la campaña electoral / Dani Barbeito

Jordi Gil

Jordi Gil

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL