Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: sigue la última hora de los candidatos, en vivo

Hansi Flick y Xavi Pascual

Víctor Font: "Obra de Laporta, hasta cierto punto. El 80 % del valor de la plantilla del primer equipo del Barça lo heredó. Se cree que todos los méritos son suyos. Mérito fue contratar a Flick, fue un acierto. También fue mérito de Koeman y Xavi. Gente como Puyol o Guardiola, si no viviésemos en un Barça de los unos contra los otros, estarían aquí. Tenemos que pasar página y crear las condiciones. Mi rol es el de representar a todos los barcelonistas de forma altruista".