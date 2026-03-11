En Directo
FC Barcelona
Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: sigue la última hora de los candidatos, en vivo
Joan Laporta y Víctor Font afrontan la recta final de la campaña para los comicios del domingo 15 de marzo
El mejor y el peor presidente
"El Laporta 'Kennedy' del 2003 le estaría poniendo una moción de censura al Laporta 'Trump' del 2021".
¿Fichajes?
"Hemos trabajado en la manera para tener 'fair play' este verano y poder fichar a jugadores. También tenemos trabajadas las opciones de mercado, estamos teniendo reuniones. Flick ha trabajado con muchos directores deportivos y estructuras profesionales. El lunes intentaremos tener la primera toma de contacto para explicarle la visión de la dirección deportiva. Siempre pondremos al club por delante, Deco ocupa un cargo de Laporta".
Hansi Flick y Xavi Pascual
Víctor Font: "Obra de Laporta, hasta cierto punto. El 80 % del valor de la plantilla del primer equipo del Barça lo heredó. Se cree que todos los méritos son suyos. Mérito fue contratar a Flick, fue un acierto. También fue mérito de Koeman y Xavi. Gente como Puyol o Guardiola, si no viviésemos en un Barça de los unos contra los otros, estarían aquí. Tenemos que pasar página y crear las condiciones. Mi rol es el de representar a todos los barcelonistas de forma altruista".
Bon dia a tothom! Arrancamos con el minuto a minuto de la última hora de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Para comenzar, Víctor Font será entrevistado en 'El matí de Catalunya Ràdio'.
