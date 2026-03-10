Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: sigue la última hora de los candidatos, en vivo

Y comienza el acto de Víctor Font en el NEF. Francesc Cos, uno de los integrantes del 'tridente' que dirige el área deportiva de la candidatura del empresario y aspirante a la presidencia está haciendo una presentación de su figura. Destaca de él su capacidad de trabajo y profesionalidad, su respeto y amor por la familia y los amigos "y la honestidad. ¿Cómo te puedes fiar de alguien que miente", asegura Cos. "Y pasión por el Barça", recalca Cos, quien añade que Font es una persona "de convicciones catalanistas y democráticas. Catalunya y el socis del Barça deben tener capacidad y derecho a decidir", añade, para destacar que "su liderazgo es amable, pero firme", huyendo de autoritarismos y personalismos "y uniendo voluntades". Y acaba su semblanza con un: "Hoy, todos está por hacer y todo es posible".