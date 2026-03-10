Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real MadridEspanyol - OviedoLaporta FontXavi MessiLesión CarrerasAlonsoEtapa 3 París-NizaClasificación París-NizaAyuso VingegaardNewcastle - Barcelona horarioNewcastle - Barcelona alineacionesClasificación LaLiga sin VARArda GülerLaporta MessiAlejandro EchevarríaAlcarazCuándo juega AlcarazEddie HoweEtapa 2 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoMadrid basketJabari ParkerCuándo juega el BarcelonaMaldiniPedro SánchezPedrerolCandidatos Elecciones Barça 2026Velada del Año IbaiBarrio FlickJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
En Directo

En Directo

FC BARCELONA

Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: sigue la última hora de los candidatos, en vivo

Joan Laporta y Víctor Font afrontan la recta final de la campaña para las elecciones del 15 de marzo

Víctor Font y Joan Laporta afrontan la recta final de las elecciones a la presidencia del Barça

Víctor Font y Joan Laporta afrontan la recta final de las elecciones a la presidencia del Barça / GORKA URRESOLA

Adrià Fernández

Adrià Fernández

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL