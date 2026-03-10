En Directo
FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: sigue la última hora de los candidatos, en vivo
Joan Laporta y Víctor Font afrontan la recta final de la campaña para las elecciones del 15 de marzo
El papel de Messi
"Creo que Messi no se pronunciará de aquí al domingo, pero ojalá que sí. Que explique la verdad para que los socios no vayan a votar engañados y con una cortina de humo de la ilusión que nos genera Hansi Flick y los jóvenes".
Sociedad Anónima
"Si no somos capaces el domingo de pasar página, el modelo de propiedad está en riesgo. Es de cajón. Si debemos 2.500 millones de euros y no generamos beneficios, la propiedad está en riesgo. El Madrid ha sido guía e inspiración con ideas innovadoras y extrañas vendiendo el 10% del club a un fondo de inversión. Con la reforma estatutaria que propondremos, blindaremos el modelo de propiedad y si algún presidente populista quiere cambiarlo deberá someterlo a un referéndum con un mínimo del 66% de participación y el 75% de votos a favor".
"En el debate quedó claro el talante del expresidente", asegura Font sobre Laporta, "personalista y que tilda de mal barcelonista cuando se pide transparencia. Si vemos cómo se hacen las cosas queda claro que no se explica cómo se hacen"
"Nos decían hace dos semanas que no había partido, pero la ola del cambio ha llegado y a partir del 15 de marzo se verá. El socio no debe pensar si ha de escoger entre Font o Laporta, sino de escoger que Barça queremos a partir del día 16".
"Se trata de pasar página de cómo se gobiernan los clubes de fútbol con este personalismo y presidencialismo que pone en peligro el Barça. Llegará un día en el que el conseguirá reunir los mejores talentos del país, poner al socio como primera refeerencia, consiguira que el club sea gestionado profesionalmente y poniendo por delante los intereses del club".
Comienza la participación de Víctor Font: "Este no es el proyecto de Víctor Font. Va mucho más allá de un socio que le hace ilusión ser presidente, sino que es un proyecto de país, bonito que aspira a que la mejor institución deportiva del mundo pase página".
Y comienza el acto de Víctor Font en el NEF. Francesc Cos, uno de los integrantes del 'tridente' que dirige el área deportiva de la candidatura del empresario y aspirante a la presidencia está haciendo una presentación de su figura. Destaca de él su capacidad de trabajo y profesionalidad, su respeto y amor por la familia y los amigos "y la honestidad. ¿Cómo te puedes fiar de alguien que miente", asegura Cos. "Y pasión por el Barça", recalca Cos, quien añade que Font es una persona "de convicciones catalanistas y democráticas. Catalunya y el socis del Barça deben tener capacidad y derecho a decidir", añade, para destacar que "su liderazgo es amable, pero firme", huyendo de autoritarismos y personalismos "y uniendo voluntades". Y acaba su semblanza con un: "Hoy, todos está por hacer y todo es posible".
La noche radiofónica ya dejó una frase significativa de Joan Laporta quien aseguró que "no me da miedo que Messi salga a hablar" en 'El Partidazo de Cope'.
Víctor Font participa esta mañana de miércoles a primera hora en el Nueva Economía Forum, mientras que Joan Laporta será entrevistado en el programa 'Què T'hi Jugues' de Ser Catalunya.
¡Hola a todos! Arrancamos una nueva jornada de campaña electoral en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona que tendrán lugar el próximo 15 de marzo. Joan Laporta y Víctor Font, los dos apsirantes que quedan en liza, tienen una agenda intensa para este miércoles 10 de marzo.
