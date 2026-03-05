Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones BarçaLamine YamalFisnik AsslaniAdrian NeweyDecoHorarios F1 LibresReal MadridCuándo es la final de la Copa del ReyEntradas final Copa del ReySanciones Real MadridDucatiTransgrancanariaPróximo partido AlcarazOlimpia Milano - BarçaUFC 326 horariosPogacarPogacarArnold Classic 2026Próxima carrera MotoGPFirmas Elecciones BarçaJuan Carlos RiveroDavid BeckhamTrumpMaldiniDónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
En Directo

En Directo

ELECCIONES FC BARCELONA

Elecciones a la presidencia del FC Barcelona, en directo: ¡Joan Laport y Víctor Font, candidatos!

El Barça anunció a los dos candidatos que postularán a la presidencia del Barça el 15 de marzo

Cubells anunció el resultado de la validación de las firmas del proceso electoral

Cubells anunció el resultado de la validación de las firmas del proceso electoral

Dani Barbeito

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

Barcelona

Tras validar las firmas, la Junta Electoral del FC Barcelona proclamó las candidaturas a la presidencia para las próximas elecciones: solo Joan Laporta y Víctor Font reunieron los avales necesarios y estarán en la papeleta el 15 de marzo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL