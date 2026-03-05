En Directo
ELECCIONES FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del FC Barcelona, en directo: ¡Joan Laport y Víctor Font, candidatos!
El Barça anunció a los dos candidatos que postularán a la presidencia del Barça el 15 de marzo
Tras validar las firmas, la Junta Electoral del FC Barcelona proclamó las candidaturas a la presidencia para las próximas elecciones: solo Joan Laporta y Víctor Font reunieron los avales necesarios y estarán en la papeleta el 15 de marzo.
Ciria puede recurrir al artículo 46
Los miembros de la candidatura de Ciria están reunidos para impugnar el proceso si considera que el recuento no fue correcto. El Artículo 46 es el manual de instrucciones para cualquier queja legal durante las elecciones establece los siguientes puntos:
- Plazo exprés: Cualquier precandidato o socio tiene 3 días hábiles desde la proclamación del recuento para presentar una reclamación por escrito ante la Junta Electoral.
- Respuesta rápida: La Junta Electoral está obligada a resolver la queja en un máximo de 3 días hábiles. Si no dice nada en ese tiempo, se considera denegada y se puede escalar el conflicto.
El motivo de las papeletas invalidadas de Ciria
La junta electoral invalidó las papeletas de Ciria por varios motivos: 140 papeletas sin DNI y el resto por duplicidad con otras firmas repetidas de otras candidaturas. También hubo un cupo por defecto de forma ya que no llevaban la clave de los socios. En total le tumbaron un 21%.
Los miembros de la candidatura de Ciria están reunidos para consensuar una respuesta común a su salida a las elecciones del Barça
La próxima semana habrá dos debates televisivos con los dos candidatos cara a cara
Marc Ciria se quedó solo a 90 firmas de pasar el corte
Las cifras finales tras la revisión de firmas
Así ha quedado el recuento final:
Joan Laporta: 7226 válidas de 8170 presentadas. 994 no válidas
Victor Font: 4440 válidas de 5144 presentadas. 704 no válidas
Marc Ciria: 2247 válidas de 2845 presentadas. 598 no válidas
Ciria hablará esta tarde
Marc Ciria tiene previsto dar una rueda de prensa esta tarde para dar la versión de su candidatura e impugnar el proceso electoral en el Barça.
Empieza la campaña electoral
Habrá cara a cara con morbo en las próximas elecciones y seguro que mucha polémica por la caída de Ciria.
Laporta y Font, candidatos oficiales
Víctor Font y Joan Laporta han pasado ampliamente el corte y han sido proclamados candidatos oficialemnte
598 firmas no válidas de Ciria
De las 2845 firmas que presentó Ciria, solo se le han validado 2247.
