Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: pendientes del recuento de las firmas y de los pactos

Tres días para validar las firmas

Una vez entregadas, se abre un proceso de tres días, hasta el 5 de marzo, para validar las firmas recibidas por cada candidato. Los ya candidatos tendrán del 6 al 13 de marzo para exponer sus ideas, debatir con sus contrincantes y ganarse la confianza del socio blaugrana para ser el próximo presidente de la entidad blaugrana.

El día 14 corresponderá a una última jornada de reflexión, mientras que la fecha marcada para las elecciones al próximo presidente del FC Barcelona es el domingo 15 de marzo.