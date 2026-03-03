En Directo
ELECCIONES FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: pendientes del recuento de las firmas y de los pactos
Sigue al minuto la jornada de este martes, de resaca tras las entrega de firmas y en la que puede haber movimientos entre la oposición para una candidatura unitaria
Tres días para validar las firmas
Una vez entregadas, se abre un proceso de tres días, hasta el 5 de marzo, para validar las firmas recibidas por cada candidato. Los ya candidatos tendrán del 6 al 13 de marzo para exponer sus ideas, debatir con sus contrincantes y ganarse la confianza del socio blaugrana para ser el próximo presidente de la entidad blaugrana.
El día 14 corresponderá a una última jornada de reflexión, mientras que la fecha marcada para las elecciones al próximo presidente del FC Barcelona es el domingo 15 de marzo.
Las cifras oficiales de la entrega de firmas
La Junta Electoral del Barça confirmó el resultado de la recogida de firmas de los precandidatos. Joan Laporta, Víctor Font y Marc Ciria pasan el corte y serán los candidatos oficiales a la presidencia del club en las elecciones del 15 de marzo si se confirma la validez de los apoyos.
- Joan Laporta: 8.169
- Víctor Font: 5.144
- Marc Ciria: 2.844
- Xavier Vilajoana: 1.593
- Daniel Juan: 84
- William Maddock: 9
¡Hola a todos! Jornada de resaca en la precampaña a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona después de un lunes marcado por la entrega de firmas que sirvió para ver qué precandidatos pasarán el corte y estarán en la recta final hasta el 15 de marzo.