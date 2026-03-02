En Directo
ELECCIONES FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo
Sigue al minuto la jornada de este lunes, decisiva para conocer qué precandidatos presentan las firmas para continuar en la carrera electoral
La agenda de entrega de los precandidatos
La Junta Electoral se está encargando de supervisar y controlar todo el proceso electoral desde el principio hasta el día de las votaciones y por supuesto la jornada de hoy. Además de conocer y resolver las reclamaciones que presenten los socios y socias respecto al censo o los listados electorales, en el caso de las firmas, supervisará la validación de las mismas para comprobar cuántos de los precandidatos aportan en tiempo y forma un mínimo de 2.337 firmas válidas para seguir en la carrera electoral. La Junta Electoral está integrada por los socios J. Ignacio Soler-Cabot Serra (presidente), Jordi Serra Macià, Gerard Coderch Bastias, Mercè Ibarz Domingo y Antoni Ortega i Bayo. Esta es la agenda horaria prevista para la entrega de firmas:
- 16.00 horas: Marc Ciria
- 17.00 horas: Víctor Font
- 18.00 horas: Daniel Juan
- 18.30 horas: Joan Laporta
- 19.30 horas: William Maddock
- 20.00 horas: Xavi Vilajoana
Comunicado de Víctor Font, mensaje de Marc Ciria
Las últimas informaciones de la noche del domingo fueron un comunicado emitido por el grupo 'Nosaltres' de Víctor Font, haciendo una vez más un llamamiento a cerrar una alianza con el resto de precandidatos frente a Joan Laporta; y un mensaje de Marc Ciria en las redes sociales que parecía una respuesta al comunicado invitando a la tranquilidad a sus seguidores, y quizás estirando la negociación con Font: "Capítol 5: Comunicat. Continuarà":
Últimas negociaciones de la oposición buscando unidad
Desde SPORT intentaremos explicar todos los detalles de esta jornada de precampaña; un lunes en el que se espera que se produzcan los últimos movimientos entre los diferentes grupos de oposición a la búsqueda de una candidatura fuerte y única para intentar rivalizar en las urnas con el gran favorito, Joan Laporta.
¡Hola a todos, bienvenidos a los directos de SPORT.es! Este lunes 2 de marzo viene marcado, en clave Barça, por la previa del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el que el equipo de Hansi Flick buscará la remontada frente al Atlético de Diego Pablo Simeone tras el 4-0 del estadio Metropolitano. El objetivo, una plaza en la final del 18 de abril en el estadio de La Cartuja. Pero la actualidad azulgrana pasa también por la precampaña electoral a la presidencia del club, que tiene hoy una jornada trascendental: los precandidatos deben entregar en el club las firmas recogidas para pasar el corte de 2.337 adhesiones válidas y así poder competir en los comicios del domingo 15 de marzo.
