Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo

¡Hola a todos, bienvenidos a los directos de SPORT.es! Este lunes 2 de marzo viene marcado, en clave Barça, por la previa del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el que el equipo de Hansi Flick buscará la remontada frente al Atlético de Diego Pablo Simeone tras el 4-0 del estadio Metropolitano. El objetivo, una plaza en la final del 18 de abril en el estadio de La Cartuja. Pero la actualidad azulgrana pasa también por la precampaña electoral a la presidencia del club, que tiene hoy una jornada trascendental: los precandidatos deben entregar en el club las firmas recogidas para pasar el corte de 2.337 adhesiones válidas y así poder competir en los comicios del domingo 15 de marzo.