ELECCIONES FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo
Sigue toda la información de los precandidatos al trono del club azulgrana
Víctor Font convoca de urgencia a los medios para tratar la situación del arbitraje
Víctor Font, impulsor de la precandidatura 'Nosaltres', atenderá hoy a los medios de comunicación en la sede de su candidatura para valorar la situación crítica del arbitraje. El polémico segundo gol del Girona, que certificó la derrota del equipo de Hansi Flick, ha motivado esta convocatoria excepcional.
Xavi Vilajoana convoca un acto para este sábado 21: "El Barça no puede gestionarse con improvisación. Se lidera con preparación".
Los precandidatos empezaron a movilizar este lunes la recogida de firmas para convertirse en candidatos firmes. Recordemos que cada aspirante deberá reunir un mínimo de 2.337 firmas antes del 2 de marzo para presentar estos boletos debidamente cumplimentados.
