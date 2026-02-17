Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo

Víctor Font convoca de urgencia a los medios para tratar la situación del arbitraje

Víctor Font, impulsor de la precandidatura 'Nosaltres', atenderá hoy a los medios de comunicación en la sede de su candidatura para valorar la situación crítica del arbitraje. El polémico segundo gol del Girona, que certificó la derrota del equipo de Hansi Flick, ha motivado esta convocatoria excepcional.