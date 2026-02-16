Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo

Día de partido sin precandidatos en Montilivi

El Barça cierra este lunes la jornada frente al Girona (21:00h) con la obligación de ganar para recuperar el liderato que el Real Madrid le arrebató el sábado tras golear a la Real Sociedad (4-1). Ninguno de los cuatro precandidatos tiene previsto trasladarse a Montilivi para presenciar el partido en directo. Rafa Yuste, presidente en funciones, será la máxima representación azulgrana en el palco.