Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo
Sigue toda la información de los precandidatos al trono del club azulgrana desde hoy viernes 13 de febrero hasta el 15 de marzo
Día de partido sin precandidatos en Montilivi
El Barça cierra este lunes la jornada frente al Girona (21:00h) con la obligación de ganar para recuperar el liderato que el Real Madrid le arrebató el sábado tras golear a la Real Sociedad (4-1). Ninguno de los cuatro precandidatos tiene previsto trasladarse a Montilivi para presenciar el partido en directo. Rafa Yuste, presidente en funciones, será la máxima representación azulgrana en el palco.
¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo directo para seguir toda la actualidad y la última hora del proceso electoral a la presidencia del FC Barcelona.
