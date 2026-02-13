Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo

La Veu del Soci

Compartimos la carta al director de hoy de Manuel Cea Sáez (Socio 72.604) en la que expone sus argumentos para que Laporta sea de nuevo presidente tras las elecciones del 15 de marzo:

Laporta debe ser el presidente cuando el Camp Nou se acabe

He sido de los más fieles seguidores del Barça en los últimos años. Acompañé al equipo en el exilio de Montjuïc y también lo hago ahora en la vuelta al Spotify Camp Nou. Ha habido algunas cosas que no me han gustado, como ver que a veces las localidades más centradas son para los turistas, pero en líneas generales todo funcionó muy bien en el Olímpic.

También ahora en el regreso a casa, sabiendo que el estadio está en obras y que siempre habrá inconvenientes. Además, estoy pudiendo disfrutar de un gran equipo bien entrenado por Hansi Flick. Y todo es mérito de Joan Laporta. Eligió bien al entrenador como ya había hecho con Frank Rijkaard y Pep Guardiola, y tuvo la valentía de empezar las obras del nuevo estadio en tiempos de gran crisis económica.

Por ello, mi balance de este mandato de Laporta es más que notable y espero que siga gobernando el club a partir del próximo 1 de julio. Merece ser el presidente del Barça cuando el Camp Nou esté totalmente acabado y también poder disfrutar más tiempo de la plantilla que ha ido construyendo.

Eso sí, a Laporta, si gana las elecciones, le pediría que se rodee de gente más profesional en todos los ámbitos del club. Creo que con una junta directiva fuerte y unos ejecutivos fuertes, este club es totalmente imparable.