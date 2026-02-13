Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 hoyAtlético-BarcelonaMartínez MunueraComunicado CTANeymarGesto Simeone LaminePolémica Atlético - BarcelonaVuelta Barcelona - AtléticoFinal Copa del ReyIturraldeSanción AthleticFase liga Nations LeagueFechas Nations LeagueFernando AlonsoCuadro Champions FemeninaRafa NadalMíchelLesión RashfordAntonio LobatoFeliciano LópezElecciones presidente BarçaLEC VersusAll Star NBA 2026Ley alquileresCalendario F1Ferran AdriaFermínEl HormigueroSarah Santaolalla Pablo Motos
instagramlinkedin
En directo

En directo

ELECCIONES FC BARCELONA

Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo

Sigue toda la información de los precandidatos al trono del club azulgrana desde hoy viernes 13 de febrero hasta el 15 de marzo

Elecciones a la presidencia del Barça

Elecciones a la presidencia del Barça / FCB

Víctor González

Víctor González

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL