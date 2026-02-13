En directo
ELECCIONES FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo
Sigue toda la información de los precandidatos al trono del club azulgrana desde hoy viernes 13 de febrero hasta el 15 de marzo
Marc Círia presenta sus propuestas electorales
"Presentamos 42 propuestas electorales para modernizar el Barça en un innovador formato de álbum de cromos coleccionables. Cada cromo incluye un diagnóstico de uno de los problemas que afectan a la entidad y la solución que proponemos. Cada una de estas soluciones se ha desarrollado con profesionales de primer nivel y será de aplicación desde el primer día. ¡Sangre nueva, SIEMPRE BARÇA!"
La Veu del Soci
Compartimos la carta al director de hoy de Manuel Cea Sáez (Socio 72.604) en la que expone sus argumentos para que Laporta sea de nuevo presidente tras las elecciones del 15 de marzo:
Laporta debe ser el presidente cuando el Camp Nou se acabe
He sido de los más fieles seguidores del Barça en los últimos años. Acompañé al equipo en el exilio de Montjuïc y también lo hago ahora en la vuelta al Spotify Camp Nou. Ha habido algunas cosas que no me han gustado, como ver que a veces las localidades más centradas son para los turistas, pero en líneas generales todo funcionó muy bien en el Olímpic.
También ahora en el regreso a casa, sabiendo que el estadio está en obras y que siempre habrá inconvenientes. Además, estoy pudiendo disfrutar de un gran equipo bien entrenado por Hansi Flick. Y todo es mérito de Joan Laporta. Eligió bien al entrenador como ya había hecho con Frank Rijkaard y Pep Guardiola, y tuvo la valentía de empezar las obras del nuevo estadio en tiempos de gran crisis económica.
Por ello, mi balance de este mandato de Laporta es más que notable y espero que siga gobernando el club a partir del próximo 1 de julio. Merece ser el presidente del Barça cuando el Camp Nou esté totalmente acabado y también poder disfrutar más tiempo de la plantilla que ha ido construyendo.
Eso sí, a Laporta, si gana las elecciones, le pediría que se rodee de gente más profesional en todos los ámbitos del club. Creo que con una junta directiva fuerte y unos ejecutivos fuertes, este club es totalmente imparable.
Víctor Font, en el acto 'Pacte amb el soci'
Víctor Font explica en su sede electoral sus cinco propuestas para “blindar el modelo de propiedad y la participación del socio en el club”. Denuncia una vez más el "presidencialismo" del modelo de Laporta, que "ha alejado del club a los socios, los propietarios"
Xavi Vilajoana y su 'divorcio' con Laporta
"Hace veinte años, dimití por culpa del amiguismo. Veinte años después, nada ha cambiado. El Barça se merecía algo mejor entonces, y se lo merece ahora. Es hora de debatir una visión distinta para el club"
Marc Ciria, con la Penya Matinera
Gracias por el recibimiento, Penya Barcelonista Matinera. Las Penyas sois una parte imprescindible del barcelonismo: raíz, presencia y voz mucho más allá del Camp Nou. Sois compromiso con el Barça y el país. ¡Sangre nueva, SIEMPRE BARÇA!
Las reacciones de los precandidatos
Víctor Font
- Otro escándalo. Un día más. Hoy no hemos tenido el día pero en casa, con el estadio ya con más de 60,000 espectadores, ¡remontaremos!
Marc Ciria
- Una gestión pésima del VAR nos impide competir en un partido que hemos ido de menos a más, hasta que ellos han querido. Nada nuevo. Toca remar, empujar y creer en una remontada que, junto a estos jugadores, es más que posible.
¡Buenos días! Arrancamos una nueva jornada de previa electoral en una jornada complicada para el barcelonismo tras la derrota por 4-0 en la ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético
