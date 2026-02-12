Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo

Confidencial

Los cromos de Marc Ciria para ganar las elecciones

Marc Ciria, precandidato bajo la marca Moviment 42, ha decidido innovar en su forma de presentar propuestas electorales de cara a los comicios presidenciales del Barça del próximo 15 de marzo. Se trata de una iniciativa basada en las libretas coleccionables de futbolistas de toda la vida, es decir un álbum de cromos. Está previsto que el material llegue a periodistas en breve para que, posteriormente, puedan trasladar las soluciones presentadas a través de sus medios.