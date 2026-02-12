En directo
FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo
Sigue toda la información de los precandidatos al trono del club azulgrana desde hoy jueves 12 de febrero hasta el 15 de marzo
Confidencial
Los cromos de Marc Ciria para ganar las elecciones
Marc Ciria, precandidato bajo la marca Moviment 42, ha decidido innovar en su forma de presentar propuestas electorales de cara a los comicios presidenciales del Barça del próximo 15 de marzo. Se trata de una iniciativa basada en las libretas coleccionables de futbolistas de toda la vida, es decir un álbum de cromos. Está previsto que el material llegue a periodistas en breve para que, posteriormente, puedan trasladar las soluciones presentadas a través de sus medios.
Carta al director de Meritxell Ibáñez - Socia 76.589
Me siento fuera de lugar en mi propio club
Soy socia del FC Barcelona y os escribo porque me siento cada vez más fuera de lugar dentro de mi propio club. Y no lo digo para dramatizar: lo digo con tristeza y rabia contenida.
Pero antes de empezar haremos un repaso a las piezas en clave electoral de nuestra edición impresa
¡Buenos días! Arrancamos este jueves 12 de febrero de jornada preelectoral con fuertes vientos en Catalunya que han provocado la suspensión de algunos actos de los precandidatos a la presidencia del Barça como el de Víctor Fort.
- Deco: '¿Un delantero y un central? Las cosas van por ahí
- El Manchester United no bajará un duro por Rashford
- Deco no se equivocaba con Luis Díaz
- ¡El caso Dro a la inversa! Un canterano del PSG se ofrece al Barça
- Lesión Rahsford: comunicado médico del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- La baja de Rashford ante el Atlético, una mera precaución
- La increíble revolución en la norma de los empates en Japón que podría cambiar el fútbol para siempre
- La gran ausencia que lastrará a Simeone ante el Barça: 'Es el mejor que tenemos