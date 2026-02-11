Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo

Vilajoana, sobre establecer lazos con el Madrid

Xavi Vilajoana sobre Laporta y la ruptura con el proyecto de la Superliga: "Estamos debatiendo el balance que hacemos de nuestra relación con el Real Madrid. ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Desde cuándo nuestra manera de hacer depende del Madrid? Que el Madrid haga lo que le salga de las narices, nosotros tenemos que hacer nuestro camino. Si quieres ser amigo del Madrid almenos sé coherente y explica por qué durante cuatro años has sido amigo de Florentino".