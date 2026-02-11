Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoDónde ver Test F1DecoRashfordHuelga ProfesoresAntonio LobatoNou PalauSemifinales Copa del ReyParís FC - Real Madrid horarioVlachodimosElecciones presidente BarçaSerratPaco JémezCésped Atlético - BarçaDroLEC VersusAtlético - Barcelona horarioAtlético - Barcelona alineacionesAll Star NBA 2026Cuándo juega AlcarazLey alquileresCañizaresAthletic Real SociedadFerran AdriaToni SantosBonoloto
instagramlinkedin

En Directo

FC BARCELONA

Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo

Sigue toda la información de los precandidatos al trono del club azulgrana hasta el 15 de marzo

Elecciones a la presidencia del Barça

Elecciones a la presidencia del Barça / FCB

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL