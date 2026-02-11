En Directo
FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo
Sigue toda la información de los precandidatos al trono del club azulgrana hasta el 15 de marzo
Más detalles sobre la sede electoral de Xavi Vilajoana
Tal y como informa nuestro compañero Ferran Correas, la sede de Vilajoana es el mismo edificio que eligió como sede la constructora turca Limak, encargada de las obras del Spotify Camp Nou. Además, también tiene despacho en el mismo edificio New Era Visionary Group, el grupo inversor de Ruslan Birladeanu que se hizo con la concesión de parte de los famosos 475 asientos VIP del estadio blaugrana.
Vilajoana, sobre establecer lazos con el Madrid
Xavi Vilajoana sobre Laporta y la ruptura con el proyecto de la Superliga: "Estamos debatiendo el balance que hacemos de nuestra relación con el Real Madrid. ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Desde cuándo nuestra manera de hacer depende del Madrid? Que el Madrid haga lo que le salga de las narices, nosotros tenemos que hacer nuestro camino. Si quieres ser amigo del Madrid almenos sé coherente y explica por qué durante cuatro años has sido amigo de Florentino".
Una sede electoral al lado del domicilio de Joan Laporta
Xavi Vilajoana ha inaugurado hoy su sede electoral con una peculiar ubicación. Estará situada a tan solo 200 metros del Spotify Camp Nou, y muy cerca del domicilio particular de Joan Laporta. El edificio también fue en su día la sede de la Fundación Leo Messi.
¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo directo para seguir todas las novedades del proceso electoral a la presidencia del Barça, elecciones que se celebrarán el próximo 15 de marzo. Una vez presentada su dimisión, ayer Laporta se despidió de los jugadores y el staff para presentar su candidatura durante el próximo mes.
- Alarma con Raphinha
- Hamza Abdelkarim y el resto de fichajes del Barça Atlètic tendrán que esperar
- Gerard López desmonta el bulo del caso Negreira
- Chicago Fire se lanza con todo a por Lewandowski
- El Nou Palau ya levanta ampollas: “Es una mentira”
- Este es el papel que tendrá Leo Messi en las elecciones del FC Barcelona
- La mujer de Vlachodimos le ayudó a detener el penalti a Stuani: 'Tenía muchas ganas
- La selección serbia lo tiene claro: 'Vlahovic va a fichar por el Barça