En directo
FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo
Sigue toda la información de los precandidatos al trono del club azulgrana hasta el 15 de marzo
¡Buenos días! Los socios y socias del FC Barcelona ya están oficialmente llamados a las urnas. Después de la decisión que tomó la Junta Directiva de convocar elecciones a la presidencia del Club, ayer lunes 9 de febrero se publicó el anuncio oficial de convocatoria que pone en marcha el calendario electoral
