Las elecciones a la presidencia del Barça apuntan al mes de marzo

Es año electoral en el FC Barcelona y son múltiples los movimientos en la ciudad desde hace meses en este sentido. Los socios que han decidido optar a la presidencia del club azulgrana ya están preparados para la precampaña y esperando que la junta directiva que preside Joan Laporta haga oficial el día de los comicios. Por lo que parece, ya no deberán esperar mucho más para saberla.

Para la próxima semana, el día 22, está fijada la primera reunión de la junta directiva del Barça de este 2026 y en ella podría decidirse la fecha definitiva de las elecciones. Si no hay decisión firme, la decisión y el anuncio podría retrasarse una semana, no más, esperando a la conclusión de la primera fase de la Champions y también el cierre del mercado invernal. Se debería tomar la decisión en una reunión extraordinaria de la junta directiva.

Los comicios deben celebrarse entre el 15 de marzo y el 15 de junio y lo que ya está claro es que Laporta quiere que sean cuanto antes mejor para que todo esté resuelto cuando el equipo de Hansi Flick se juegue los tres títulos que disputa: Copa, Liga y Champions. No quiere que las elecciones influyan en la dinámica del equipo. Y sabe que durante el proceso aparecerán nombres.

En este sentido, todo apunta a que los socios del Barça irán a las urnas el 15 de marzo o una semana más tarde, el 22 del mismo mes. Los Estatutos del club recomiendan que las elecciones coincidan con día de partido en el Spotify Camp Nou para fomentar la participación y tanto el 15 de marzo como el 22, el Barça juega en casa. Existen dudas con el 15 porque la semana siguiente se disputa la vuelta de los octavos de final de la Champions y pudiera ser que el Barça tuviese que jugar el sábado 14. En cambio, la semana después del domingo 22 de marzo, cuando los de Flick se enfrentan al Rayo Vallecano, es de selecciones y los azulgranas podrían jugar el domingo sin problemas. Así que la del 22 de marzo aparece como fecha muy probable para la celebración de las elecciones, aunque bien es verdad que se tengan que disputar en día de partido es solo una recomendación.

Cuatro precandidatos

Hasta este momento, cuatro socios del Barça han anunciado que participarán del proceso, primero como precandidatos y después, si logran las firmas necesarias, ya como candidatos. Se trata del actual presidente, Joan Laporta, del excandidato Víctor Font, que lidera la plataforma Nosaltres, de Xavi Vilajona y de Marc Ciria, que lidera el Moviment 42. Falta por ver la decisión que toma Joan Camprubí Montal, que es la cabeza visible de la plataforma Som un Clam. No está claro en estos momentos que sea precandidato y podría acabar uniéndose a otro de los grupos.

Tras el anuncio del día de las elecciones por parte de la actual junta directiva, el siguiente paso será la convocatoria oficial y la dimisión de Joan Laporta y los directivos que vuelvan a presentarse al cargo, algo que pasará entre 35 y 40 días antes del día de los comicios. La idea de la actual junta es que un tercio de sus miembros se quede gobernando el club y que no haga falta la formación de una gestora. Si después alguno de los directivos que se queden gobernando el club quiere volver a formar parte de la junta, deberá ser ratificado por la Asamblea de Compromisarios.