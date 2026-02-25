Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Champions League hoyCuadro Champions LeagueRivales Barcelona ChampionsPlaza extra ChampionsRespuesta Barça CTAAtlético - BrujasSorteo ChampionsJulián ÁlvarezMbappéGoleadores ChampionsPrórroga ChampionsMarmoushJoao CanceloPiquéAchraf violaciónMultas FlickPadre PedriSorteo ChampionsHorarios GP TailandiaÁrbitro Real Madrid - BenficaBenfica PrestianniClasificación LaLiga sin VARVan AertVillarejoCuándo juega AlcarazAlcarazKilian JornetMaldiniAlonso HondaLateral FlickVíctor MuñozLamine YamalBarça UEFAReal Madrid - Benfica horarioReal Madrid - Benfica alineacionesSeguridad SocialEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaElecciones Barça 2026Pedri FerranEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin
En Directo

En Directo

ELECCIONES FC BARCELONA

Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en vivo: sigue la última hora de los precandidatos, en directo

Sigue al minuto ´las informaciones y la última hora de la actividad de los precandidatos de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona

Elecciones a la presidencia del Barça

Elecciones a la presidencia del Barça / FCB

Juan Manuel Díaz

Juan Manuel Díaz

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL