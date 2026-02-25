En Directo
ELECCIONES FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en vivo: sigue la última hora de los precandidatos, en directo
Sigue al minuto ´las informaciones y la última hora de la actividad de los precandidatos de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona
¡Hola a todos! Comenzamos nuestro directo sobre la precampaña electoral a la presidencia del FC Barcelona. Para este miércoles 25 de febrero los aspirantes han preparado una agenda intensa que iremos siguiendo desde SPORT al minuto.
- Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo
- Ofertón irrechazable por Griezmann
- El padre de Pedri lo confiesa: 'Toda la familia nos hicimos del Barça a raíz de eso
- ¡El CTA da la razón al Barça en la falta de Echeverri a Koundé en el Girona-Barça!
- Tomás Roncero desvela qué futbolista del Barça ficharía para el Real Madrid: 'Es el prototipo de jugador, una mosca cojonera
- El Barça piensa en Marmoush para reforzar la delantera
- Laporta endurece su discurso sobre Messi
- El plan del Barça para fichar a Joao Cancelo