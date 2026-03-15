Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: Sigue la jornada electoral al minuto

Sin voto por correo en estas elecciones de 2026

A diferencia de los comicios anteriores, esta vez la presencialidad es la única vía para escoger al nuevo presidente del Barça. El club decidió suprimir el voto postal para potenciar el encuentro de la masa social en las sedes físicas distribuidas por el territorio. Los socios residentes fuera de las zonas con sede deben desplazarse a uno de los puntos oficiales para votar. Esta decisión convierte la jornada de hoy en un "reencuentro del barcelonismo" en torno a las urnas instaladas por la junta electoral.