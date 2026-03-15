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FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: Sigue la jornada electoral al minuto
Sigue la última hora y toda la información de los comicios en los que los socios del Barça eligen su presidente para los próximos cinco años
Degoteo
La actividad es importante en la sede del Spotify Camp Nou, en menor medida están llegando los socios a Girona, Tarragona, Lleida y Andorra.
Laporta
Joan Laporta tiene previsto ejercer su voto sobre las 13.00 h, una vez finalizado el funeral del ex presidente Enric Reyna, que se inicia a las 11.00 h.
Baloncesto
Los jugadores del equipo de baloncesto lo siguen. El equipo juega esta tarde en Badalona a las 19.00 h. frente al Joventut.
Xavi Pascual
El entrenador del Barça de basket es de los primeros en votar, lo hace en la mesa 22.
Inicio
¡Se abren las puertas del Spotify Camp Nou y del resto de sedes electorales!
Los primeros socios en llegar ya pueden depositar su voto.
La proclamación del nuevo presidente del FC Barcelona
El nombre del ganador se conocerá cerca de la medianoche una vez sumados todos los votos de las sedes externas y de Barcelona. El vencedor dirigirá la institución durante los próximos cinco años con el reto de consolidar el proyecto del Espai Barça. Laporta y Font esperarán los resultados en sus respectivos cuarteles generales instalados en las cercanías del estadio. El barcelonismo conocerá hoy al líder que ostentará el "mando del club" en una etapa clave para la recuperación económica de la entidad.
El protocolo del escrutinio tras el cierre de urnas
A las 21.00 horas se cerrarán las puertas y comenzará el recuento manual de todas las papeletas en presencia de un notario. Cada mesa confeccionará un acta de escrutinio que se enviará de forma telemática a la Mesa Electoral Central. Los votos en blanco y los nulos se contabilizarán por separado para que el resultado final cuadre con el censo. Los representantes de las candidaturas vigilarán que el "recuento sea transparente" antes de proclamar al vencedor de forma oficial.
Sin voto por correo en estas elecciones de 2026
A diferencia de los comicios anteriores, esta vez la presencialidad es la única vía para escoger al nuevo presidente del Barça. El club decidió suprimir el voto postal para potenciar el encuentro de la masa social en las sedes físicas distribuidas por el territorio. Los socios residentes fuera de las zonas con sede deben desplazarse a uno de los puntos oficiales para votar. Esta decisión convierte la jornada de hoy en un "reencuentro del barcelonismo" en torno a las urnas instaladas por la junta electoral.
Ocho puntos de votación secreta a disposición del culé
La transparencia convive con la privacidad gracias a las cabinas de voto secreto instaladas entre el Palau Blaugrana y el colegio. Estos espacios permiten que los socios preparen su sobre con total discreción antes de dirigirse a la mesa correspondiente. El proceso garantiza que la voluntad del propietario de la entidad se mantenga anónima si así lo desea el elector. Esta medida busca fomentar una "participación libre y cómoda" en una de las elecciones más reñidas de la historia moderna.
Información
El vicepresidente y secretario de la Junta Directiva, Josep Cubells comparecerá en el Auditori 1899 per informar de la participación en las siguientes horas: 11.00 h., 13.30 h., 17.00 h. y 20.00 h.