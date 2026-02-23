En directo
ELECCIONES FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo
Sigue la última hora y toda la información de los precandidatos en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona
La denuncia de hoy
"¿La denuncia? Al madridismo sociológico no le gusta nada que sea presidente. Quiero saber quién ha puesto la denuncia para contrarrestarla, calumnias que son absolutamente falsas"
El papel de Messi en las elecciones
"¿Le preocupa que Messi se pronuncie? Me preocupa explicar a los socios del Barça explicar lo que hemos hecho, es lo que queremos consolidar con un equipo competitivo en la élite mundial. tenemos una obra como el Spotify Camp Nou que nos avala, tenemos a Flick en el banquillo, Deco en los despachos... Somos garantía de que el socio sea propietario"
"Lo que diga Messi lo respetaré mucho pero sé que tenemos que hacer"
Salida de directivos
"Han salido tres. Eduard Romeu por temas personales, artífice de la recuperación económica. Juli Guiu, que lo hizo muy bien como vicepresidente de comercial y marketing, pasó una etapa dispersa y lo llevó a no continuar. Jordi Llauradó tenía responsabilidades económicas (como todos) y por circunstancias, por lo que he oído, iban muy relacionadas con Limak, que él partidario de dárselo a las españolas"
"Esto forma parte de la vida de una Junta Directiva, en la primera etapa se me fueron ocho directivos. Pero continuamos porque queremos al Barça, porque el Barça es comprometido con la democracia, la cultura... El ritmo del Barça es muy fuerte- Todos fueron muy valientes por acompañarnos y se lo agradezco"
Sus rivales
"¿Víctor Font un 'mestretites'? No quiero personalizar. En cualquier caso, para mí siempre que he defendido que el Barça tiene que ser de los socios nunca di lecciones (con 'Elefant Blau' como oposición a Núñez). Me refería en la asamblea a los que hablan del gobierno del club, cosa que ya hacemos. Tenemos controles internos, auditorías, comités de transparencia, disciplina... Me salió esa palabra para aquellos que piensan que saben de todo y no saben nada"
El 'Caso Negreira'
"Era un asesoramiento arbitral que no tenía nada de reprobable, era exvicepresidente pero lo hacían otros árbitros y otros clubes. Ahora se ha profesionalizado, los clubes lo tienen interiorizado pero antes era externo. Pero el Barça nunca ha alterado un resultado o competición como se dice en el 'Caso Negreira'. Hemos presentado vídeos, informes que era un asesoramiento. El sumario debería estar archivado pero hay intereses con pruebas que no son concluyentes. Pero esto interesa que dure. Los árbitros siempre han ayudado al Madrid, los presidentes del CTA históricamente han sido aficionados del Madrid. Hay madridismo sociológico y estamos acostumbrados. En todas las épocas nos hemos enfrentado a ello, y tienen pánico a que el Barça vuelva a liderar"
El nuevo estadio
"Fue una decisión valiente y necesaria para mantenernos en la élite con recursos. Nos dará un volumen de ingresos para competir con garantías y menos tensiones. Lo teníamos que hacer, íbamos con once años de rertraso, yo dejé el proyecto Foster y no se hizo nada. Fuimos a buscar el dinero y Goldman Sachs trabajó muy bien, hablamos con hasta 20 fuentes que invirtieron 1472 millones de euros para hacer el Espai Barça"
"¿Limak? Repetería, sí. Ganó el concurso, aceptó el contrato de ejecución y las otras no. Se ha retardado con imponderables. Yo no quería estar sometido a un imponderable político que nos llevase al colapso y que por cosas colaterales nos pararan las obras. La construcción española ha tenido sanciones por manipular y organizar precios en concursos para dominar procesos. Y hay personas que no son muy culés que digamos, y con Limak no teníamos esos riesgos"
"¿Los expedientes? Nos preocupan, tenemos un control exhaustivo. También con los técnicos del Ayuntamiento que no quiere correr ningún riesgo"
Sus entrenadores
"Llegamos con Koeman y le dije que para mí era una leyenda, pero como entrenador le dije que teníamos pensado otro. Eso fue una situación que era difícil"
"¿Xavi? Lo dije en campaña, que necesitaba un recorrido más largo. Teníamos buena relación, hablamos y se lo dije en 2021. Cuando Koeman no continuó, dije que en ese momento podía ayudar y me dijo que estaba dispuesto. Él quería al Barça y confío en él. El primer año salió bien y el segundo no tanto y tomamos decisiones"
"¿La noche del sushi? No fue premeditado. Xavi vino y nos cambió la idea, que él confiaba y le hice la pregunta '¿Confías en este equipo?'. Me dijo '100%'. Hablé con Deco y me dijo que Xavi quería cambiar a 10 jugadores, entonces le dije 'No confías, hablemos'. Fue una decisión difícil de las que te decía"
La relación con Messi y su (no) renovación
"¿Messi? Nos querían hacer firmar con CVC que era un acuerdo para medio siglo. El club está por delante de jugadores y presidentes, no lo podíamos hacer y era meterse en una situación que no hubiéramos podido cambiar"
"Es una de las decisiones que más triste me ha dejado. Como con Ronaldinho, Koeman, Xavi... Son difíciles de tomar porque han estado conmigo, es gente que quieres, estás agradecido por lo que han hecho, se han de tomar decisiones por el interés del Barça. Me hubiese gustado encontrar soluciones para que continuase pero teníamos que firmar con CVC, y con la Due Dilligence era muy difícil meter ese contrato... Me dejó triste"
"Era la solución que teníamos que tomar si poníamos por delante la institución. No podíamos tenerlo todo. Se le acababa contrato, si los renovábamos no se podía asumir. La relación antes era más cordial y cercana. En el Balón de Oro de París no nos saludamos, yo fui y él pensó que no, en un Sant Joan se retomó. El homenaje no pudo ser"
"¿Su visita? Lo que dijimos es que si quería entrar podía porque es su casa. Como la relación está perjudicada entiendo que no me llamase. Lo digo en el libro, Messi merece una estatua y un partido homenaje con el campo acabado"
Las palancas y la Superliga
"Hemos sido valientes, hemos tomado decisiones difíciles y gente que ha puesto su talento al servicio del club"
"En el libro se cita a Arquímedes por las palancas... Sin ellas el Barça habría colapsado, teníamos que encontrar situaciones imaginativas para no hacerlo a los socios en pandemia. Llegamos y ya nos pedían 200 millones, y eso provocó que nos movieramos, con las palancas, el crédito de Goldman Sachs... Sin el proyecto deportivo el colapso también podría haber llegado"
"Nos metimos en la cama con el enemigo con la Superliga, para poder ingresar los 300 millones que no llegaban hasta implementar el formato. Sixth Street nos dijo que no nos fuéramos y salió la palanca (de los derechos de TV)"
"Gracias a la Superliga se ha cambiado el formato de Champions, hemos sacado ventajas. Nosotros somos los débiles por la situación del fairplay de LaLiga, pero creo que el resultado es positivo"
"Publico el libro 'Así hemos salvado al Barça', es una idea de Jaume Roures que acaba de comprar la Editorial Abacus sobre cómo hemos salvado al Barça a nivel deportivo, económico y social. Eran momentos de máxima dificultad y pensé que podía ser interesante para los culés saber cómo lo hemos hecho"
"Somos los que hemos adquirido más experiencia para acabar el proyecto que hemos iniciado (el Camp Nou). El club está recuperado económicamente y queremos consolidarlo con un equipo competitivo, convencidos de los éxitos deportivos con Flick y Deco"
"Hemos salvado al Barça de la ruina económica, de los que lo querían intervenido y sometido, del madridismo sociológico que nos tenían con el pie en el cuello. ¿De Bartomeu? Fue un instrumento útil para el madridismo sociológico, y esa masa salarial disparada nos llevó a un punto de intervención. No creo que él quisiera hacer ningún favor al Madrid"
