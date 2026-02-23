Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo

La relación con Messi y su (no) renovación

"¿Messi? Nos querían hacer firmar con CVC que era un acuerdo para medio siglo. El club está por delante de jugadores y presidentes, no lo podíamos hacer y era meterse en una situación que no hubiéramos podido cambiar"

"Es una de las decisiones que más triste me ha dejado. Como con Ronaldinho, Koeman, Xavi... Son difíciles de tomar porque han estado conmigo, es gente que quieres, estás agradecido por lo que han hecho, se han de tomar decisiones por el interés del Barça. Me hubiese gustado encontrar soluciones para que continuase pero teníamos que firmar con CVC, y con la Due Dilligence era muy difícil meter ese contrato... Me dejó triste"

"Era la solución que teníamos que tomar si poníamos por delante la institución. No podíamos tenerlo todo. Se le acababa contrato, si los renovábamos no se podía asumir. La relación antes era más cordial y cercana. En el Balón de Oro de París no nos saludamos, yo fui y él pensó que no, en un Sant Joan se retomó. El homenaje no pudo ser"

"¿Su visita? Lo que dijimos es que si quería entrar podía porque es su casa. Como la relación está perjudicada entiendo que no me llamase. Lo digo en el libro, Messi merece una estatua y un partido homenaje con el campo acabado"