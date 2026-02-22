Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo

Recogida de firmas en el Camp Nou

Las carpas están situadas dentro del recinto y, por tanto, solo la gente que vaya al partido pueden acercarse para dejar su firma. Estarán operativas desde la apertura de puertas (1 h 30 min antes del partido) hasta una hora después de la finalización del FC Barcelona–Levante UD.

Joan Laporta

3 carpas (Tribuna, Lateral y Gol Sur)

Víctor Font

2 carpas (Tribuna y Lateral)

Xavier Vilajoana

3 carpas (Tribuna, Lateral y Gol Sur)

Marc Ciria