En directo
ELECCIONES FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo
Sigue la última hora y toda la información de los precandidatos en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona
Acceso al Estadi
Compartimos por aquí el mapa de acceso al Spotify Camp Nou facilitado por el club para los socios y aficionados que asistan al partido entre Barça y Levante de las 16.15h de este domingo 22 de febrero
Recogida de firmas en el Camp Nou
Las carpas están situadas dentro del recinto y, por tanto, solo la gente que vaya al partido pueden acercarse para dejar su firma. Estarán operativas desde la apertura de puertas (1 h 30 min antes del partido) hasta una hora después de la finalización del FC Barcelona–Levante UD.
Joan Laporta
- 3 carpas (Tribuna, Lateral y Gol Sur)
Víctor Font
- 2 carpas (Tribuna y Lateral)
Xavier Vilajoana
- 3 carpas (Tribuna, Lateral y Gol Sur)
Marc Ciria
- 3 carpas (Tribuna, Lateral y Gol Sur)
¡Buenos días! Arrancamos este nuevo domingo de precampaña electoral en el Barça con un sabor diferentes, y es que hoy tenemos partido en el Camp Nou contra el Levante, el primero desde la convocatoria de elecciones
- Osasuna - Real Madrid, resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
- Puja por Balde
- ¡El Barça ya tiene respuesta del CTA!
- Barça - Baskonia, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo
- El plan de Deco para el nuevo Barça: dos ventas para fichar
- Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo
- Osasuna - Real Madrid: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Osasuna y el VAR retratan al Real Madrid... ¡y el Barça se frota las manos!